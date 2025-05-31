Erden Timur, Galatasaray’da yeni bir görev üstlenmeyeceğini açıkladığında, tüm camia endişeyle beklemişti yeni sezonu: Bu futbolcuları kim motive edecek? Hem de ezeli rakibin başta teknik direktör olmak üzere yaptığı transferler ve iddialı açıklamalar varken… Derken anladık ki Galatasaray’ın kimi zaman arşa çıktığı kimi zaman da mağmaya indiği dalgalanmalara rağmen liderlik koltuğundan hiç kalkmadan sezonu tamamlamasını sağlayan bir itici gücü var: Taraftarları. Bu taraftarlar hem tribünde olanlar, hem de teknik kadrosundan ilk 11’ine formayı terletenler. Maç bitince aileleriyle birlikte kol kola girip seyirciyi selamlayanlar… Birbirlerinden vazgeçmeyenler. Geride kimseyi bırakmayanlar. Bugün Galatasaray’ın en önemli iki efsanesi Muslera ve Martens formalarına veda etti ama tıpkı daha önce Galatasaray’dan ayrılan birçok yabancı futbolcu gibi, ömürleri boyunca aynı şarkıyı söyleyecekler: Yerine sevemem… Tıpkı 2 golle kazandıkları maçın ardından seyircinin onlara söylediği gibi…
Yerine sevemem
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