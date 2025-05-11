Ebru Kılıçoğlu
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Yolundan şaşmadı

11 Mayıs 2025 Pazar

Son haftalara göre daha tutuk bir Galatasaray var Trabzonspor karşısında. Baskı kurmakta, pozisyon bulmakta her zamankine göre geride kalıyor. İki tarafın da birbirine üstünlük kuramadığı bir 45 dakika yaşanıyor. Pozisyon kategorisindeyse Trabzonspor’un etkili ataklarına Muslera, Galatasaray’ın etkili ataklarına ise Uğurcan engel oluyor. Galatasaray maçın son diliminde baskısını artırıyor. Sonunda da Sara’nın militerik kornerini tamamlayan Abdülkerim ile 66’da gole kavuşuyor. Galatasaray’ın 3 puanını garantileyen gol, 84’te Yunus’un mükemmel ortasını kusursuzca tamamlayan Morata’dan geliyor. Galatasaray ezeli rakibine hiç umut vermeden yoluna devam ediyor.


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