Kadınların devrimi

22 Eylül 2022 Perşembe

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini gözaltındayken hayatını kaybetti.

Zorunlu başörtüsü yasalarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Amini’nin şüpheli ölümünün ardından kadınlar günlerdir sokaklarda.

İran’da protestolar pek çok kente yayıldı ve molla rejimine karşı çıkan erkekler de buna destek veriyor.

Kadınların başörtülerini yakarak ateşin çevresinde dans ettikleri videolar cesur bir direnişin en zarif görüntüleri olarak tarihe geçecek.

Kadınlar 43 yıllık zulmün, eziyetin ve şiddetin demir yumruğundan kurtulmak için isyanda.

Temmuz ayında İran hükümetinin ilan ettiği ‘Tesettür ve İffet’ gününe karşı kadınların başörtülerini çıkararak video paylaşma eylemi ülkede daha da sertleşen başörtüsü kurallarına bir tepkiydi.

Kadınlar Şeriat kanunlarına, can güvenliklerine, para ve hapis cezasına rağmen başörtüsüne ‘hayır’ demeyi sürdürüyorlar.

Dünyanın en ilkel, en gerici, en karanlık rejimlerinden birinde yaşamak zorunda olan kadınlar isyanlarını sahiplendiklerinde sistemi yıkacaklarının farkında.

İran’da yasalara göre bir kadın başörtüsüz dışarı çıkamaz.

İran'da bir kadın evliyse kocasının izni, bekar ise babasının izniyle pasaport alıp yurtdışına çıkabilir.

İran'da kadınlar erkeklerle birlikte düğün, kutlama, eğlence gibi etkinliklere katılamaz.

İran'da kadınlar kamuya açık yerlerde dans edemez.

İran’da kadınlar dans figürleri içerden spor aktivitelerini yapamaz.

İran'da kadınlar dış giyimde düğmesiz giysiler giyemez, bu giysilerin üretimi yasaktır.

İran'da kadınlar saçlarını boyatamaz, dize kadar çizme giyemez.

İran'da kadınlar erkeklerin bulunduğu spor alanlarına gidemez.

İran'da kız çocukları 13 ya da aile izniyle daha erken yaşta evlendirilebilir.

İran'da kadın iş gücü sadece yüzde 19 oranında. Aynı işi yapsalar da erkekten çok daha düşük ücret alıyorlar.

İran'da kadınların çalışması kocalarının iznine bağlıdır.

İran'da kadınları aile içi şiddet ve tacize karşı koruyan yasalar yok.

İran'da hükümet doğum oranını artırmak için 2021’de kürtaj ve doğum kontrol yöntemlerine erişimi kısıtlayan bir yasa getirdi.

İran'da LBGTİ+ ve kadın hakları aktivistleri uzun hapis ve idam cezaları alıyor.

İran’da cezai sorumluluk yaşı kızlar için 9, erkekler için 15’tir.

İran kadınlar için sürekli gözetlendikleri, denetlendikleri, işkenceye uğradıkları dev bir açık hava hapishanesi.

‘Bir kadın başörtüsünü yakmış, dans etmiş. Böyle devrim mi olur?’ demeyin.

Devrimler büyük haksızlıklardan, eziyetlerden ve sistematik şiddetten sonra başlar.

Kadınların devrimi saçlarının özgürce dans etmesiyle başladı.

Yobaz erkeklerin iktidarı o dansın dalgasıyla yıkılacak.