‘Makul Cinayetler’

22 Haziran 2022 Çarşamba

Pınar Gültekin cinayetinin otopsi raporunu okuduğumdan beri kendimde değilim.

Genç kadının yaşadığı muazzam dehşeti, sindirilemez acıyı, geri dönülemez zararı ancak ve ancak sağlam, yerinde bir adalet bir nebze dengeleyebilirdi.

O da suçu katilin yanına kar kalmasın, hak ettiği cezayı alsın, başka kadınlar benzer işkenceler yaşamasın, canlarından olmasın diye.

Ülkedeki sistematik kadın kıyımını engellemeye yönelik emsal oluşturması açısından belki, bir ihtimal, ufacık bir ümitti Pınar Gültekin davası.

Ancak Pınar Gültekin’in erkek eliyle katledilmesinin ardından katile ödül gibi bir ceza verildi.

Suçu kesinleşmiş katilin müebbet hapis cezası temelsiz, delilsiz bir ‘haksız tahrik’ gerekçesiyle cömertçe indirildi.

27 yaşındayken reddettiği bir erkek tarafından önce boğulan, sonra benzinle yakılan, varile konup üstüne beton dökülerek yok edilen bir kadının cinayetinin davasında oldu bu.

‘Canavarca hislerle’ işlendiği söylenen, yöntemi, nefreti, planlı kastı göz önüne alınarak birden fazla müebbet hapis cezası verilmesi gereken bir davada.

Failin çok büyük olasılıkla ilk af kararında, birkaç yıl sonra elini kolunu sallayarak serbest kalacağı ‘makul bir cinayet’ bu.

Pınarlar, Şuleler, Emineler, Özgecanlar, Münevverler, Aleynalar, Fatmaların davalarında olduğu gibi…

Pınar Gültekin’in akibetini yaşayan ve gelecekte yaşayacak binlerce kadın var ülkede.

Ve sırtları sıvazlanarak, serbest kalan binlerce erkek katil ve onların suç ortakları.

Her saat, her gün, her hafta kadınlar erkek şiddetinin farklı düzeyleriyle yaşamak zorunda.

Kimisi sömürüyü, kimisi baskıyı, kimisi tacizi, kimisi tecavüzü yaşıyor, kimisi de cinayetin soğuk yüzüyle tanışıyor.

‘Canavarca hislerle öldürmek’ ifadesi artık ne hukuken ne de vicdani olarak yeterli.

Canavarların haksız tahrik indiriminden yararlandığı bu sistemin hedefinde hangi kesim var önce ona bakmak gerekiyor.

Pınar Gültekin davasında ‘haksız tahrik’ indiriminin arkasındaki gerçek nedeni biz kadınlar çok iyi biliyoruz.

Pınar kadın olduğu için katile haksız tahrik indirimi uygun görüldü.

Bir kadın katili reddettiği için, hassas erkeklik gururunu incittiği için, onu ‘katil ettiği’ için ‘haksızca tahrik etmiş’ oldu.

Kadınlar erkekleri cinayet işlemeye sürükleyecek kadar ‘tahrik edici yaratıklar’ olarak görüldüğü için.

‘Makul bir kadın’ olmayarak ‘hassas’ erkeklikten katil erkekliğe onu terfi ettiren suçlu ancak kadın olabilirdi çünkü.

‘Makul kadınlıktan’ çıkan her kadının ‘makul cinayetlere’ kurban gitmesinden daha sıradan ne olabilirdi ki?

Hep kabul eden, hep boyun eğen, hep hizmet eden, hep sessiz kalan, ruhunu, benliğini, bedenini, hayatını, her şeyini eliyle teslim eden kadın idealini tehdit eden tüm kadınlar ‘haksız tahrikçilerdi’.

Erkekler en büyük suçu işleseler bile hukuk, toplum ve siyaset önünde imtiyazlarını ‘tahrik’ bahanesiyle koruyabiliyorlar.

Kadınlar ise katil tarafından öldürülme suçunu dahi üstlenmek zorunda.

Haksız tahrik, tehdit ve namus…

‘Makul cinayetlerin’ temel ilkeleri erkeklerin avantajına eksiksiz çalışıyor.