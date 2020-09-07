Tetiği çektim Yoongi

07 Eylül 2020 Pazartesi

Ekranımda 15 yaşındaki bir kız çocuğunun intihar haberi akıyor.

Babasının beylik silahıyla onun için hazırlanan cinayeti kendi üstünde işleyen bir çocuğun haberi.

Çocuğun ölümünden önce Güney Koreli rapçi Yoongi’ye Twitter’da yazdıkları paylaşılıyor.

Onun dilini, kültürünü, yaşamını bilmeyen, onu hiç tanımayan yabancı bir ünlüye yazılan çaresiz, cılız, yapayalnız bir ses.

“Babamın beni öldürmeyeceğini biliyorum” diyor ses.

“Bana o kadar çok ‘kendini öldür, başıma gelmiş en kötü şeysin veya al silahı sık kafana bir gün ağlar sonra hayatıma devam ederim’ dedi ki artık bunu yapmalıymışım gibi hissediyorum. Çok düşünmemeliyim, korkuyorum Yoongi”. (4 Eylül 2020)

“Bana sürekli küfür ediyor, beni sürekli aşağılıyor, benden nefret ediyor, bana ölmemi söylüyor ya da beni öldüreceğini, bana neden o…pu diyor…Ellerim titremeye başladı biraz dursam olur mu? Özür dilerim Yoongi”. (4 Eylül 2020)

“O kadar sinirlendi ki beni boğmamak için zor durdu, bundan eminim ama bu tokat atmasına engel olmadı. Babamın eli biraz serttir gerçekten çok acıtır yani. İlk başta burnumu falan kırdı sandım canım çok acıdı, nefes alamadım gerçekten ama bir şey olmamış. Dudağım şişti sadece.” (4 Eylül 2020)

“Annem diyor ki iki yıl daha dayan üniversiteyi kazanıp gideceksin. İki yıl daha babamın sözleriyle kirlenip ruhumu öldürürken o buna göz yumacak. İki yıl boyunca yapamam, ben bunu kaldıramam. Onlar kötü ebeveyn değiller, ben kötü bir çocuğum bunu biliyorum. Özür dilerim.” (4 Eylül 2020)

“Bu gece ölürsem ve babam benden nefret ettiği için peşimden gelirse ne yapacağım? Bu dünyada beni koruyamayan Tanrı onun yanına gittiğimde beni babamdan korur mu yoksa orada da çok acı çeker miyim? Yoongi korkuyorum, ölmekten çok babamdan korkuyorum, neden bunları yaşıyorum?” (4 Eylül 2020)

“Gece uzun, kahvem yanımda ve sen... hadi son gecemizi geçirelim Yoongi. Bugün beni posterlerimi yırtmak ile tehdit etti, ben de elinde koz olmasın diye tüm posterlerimi söktüm. Onun elinden tüm kozları alacağım. Bugün beni ölümle tehdit etti.” (4 Eylül 2020)

“Hayatımın sonuna gelmiş gibi hissediyorum.” (4 Eylül 2020)

“Tanrım lütfen bir kez olsun kollarını benim için aç, yanına gelip ağlayacağım.” (5 Eylül 2020)

“Tetiği çektim.” (5 Eylül 2020)

Sen bu toprakların yabancısısın Yoongi. Bizim ülkemizde kız çocukları ve kadınlar erkeklerin elinde can verdikten sonra bile özür dilerler.

Tanrılarından çok babalarından korkarlar Yoongi. Tanrı’nın yanına gittiklerinde bile erkeklerden korunamayacaklarını düşünürler.

Bizim topraklarımızda Yoongi, çok kadın kanı dökülür. ‘Beylik’ tabancalar kadınların bedenlerini hedefler. Beylik tabancaların beylik sahipleri dokunulmaz efendilerdir.

Kadınlar ve kızlar ‘efendilerin’ en büyük sorunudur Yoongi. Hiç durmadan saçlarıyla, giyimleriyle, okullarıyla, işleriyle, sevgilileriyle, bekaretleri, bedenleri ve ırzlarıyla ilgilenirler.

Sonra delirirler Yoongi. Topluca delirip tek tek öldürürler.

Bizde kadınlar çocuk yaşta ölmeye başlarlar Yoongi.

Tetiği çektik Yoongi, özür dileriz.