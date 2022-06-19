Adalet sarayları ve yeni hapishaneler inşa edilirken...

19 Haziran 2022 Pazar

Cumhuriyetin kurduğu fabrikaları satan iktidar, yeni fabrikalar kurmak yerine yeni hapishaneler yapıyor...

Beton aşkıyla, içlerinde haksızlık ve hukuksuzlukların ayyuka çıktığı, görkemli “Adalet Sarayları” inşa ediyor.

Bu arada doksan yaşındaki Ahmet Çörekçi ve yaşları ona yakın emekli komutanlar:

Olmayan bir darbe yapıldığı iddiasına dayalı olarak verilen mahkûmiyet kararıyla atıldıkları hapiste sadece haksızlık ve hukuksuzlukla değil, aynı zamanda yaşlılık ve hastalıklarla da boğuşuyorlar.

Çevreyi ve yeşili korumak isteyen TMMOB Mimarlar Odası üyesi Mücella Yapıcı ve Taksim Dayanışması üyesi olan öteki Gezi Parkı Direnişçileri:

Yine asla söz konusu bile olmayan bir darbe iddiasıyla hapisteler.

Demans hastası Aysel Tuğluk hâlâ tahliye edilmedi.

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş AİHM kararlarına rağmen hâlâ içerdeler.

İnternette 510 bin siteye erişim yasağı konmuş durumda ve bu sayı artıyor.

Hamile kadınlar hâlâ hapse atılıyor; hastalar ve yaşlılar tahliye edilmiyor.

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Mersin’deki gazeteciler, Diyarbakır’da 16 meslektaşlarının tutuklanmasına tepki gösterdiler.

Özgür Çocuk Parkı’nda yapılan açıklamada, “Gazetecilik suç değildir. Özgür Basın susturulmaz” yazılı pankart açıldı.

Açıklamaya, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak ve gazeteciler katıldı.

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Bianet’in derlediği verilere göre erkekler, Mayıs 2022’de en az 32 kadını ve altı çocuğu öldürdü, en az dört kadına tecavüz etti.

Erkekler, en az 64 kadına şiddet uyguladı, 22 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, 11 kadını taciz etti ve 65 kadını seks işçiliğine zorladı.

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“Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği” İzmir’de babası tarafından istismar edilen beş yaşındaki küçüğün davasını gönüllü olarak üstlendi.

Dernek mensupları, küçük çocuğuna karşı istismarda bulunan ve tutuklu yargılanan babanın, Adli Tıp raporuna ve pedagog değerlendirmelerine rağmen ilk duruşmada tahliye edilmesini protesto ettiler:

“Savcılığın dosya hakkındaki mütalaası eylemin mevcut deliller ile sabit olduğu ve cezalandırılması yönünde idi, en üst sınırdan cezalandırılması ve geçmiş dönemde kapatılan soruşturma dosyasının açılmasını istedi.

Ancak AKP Gençlik Kolları eski Başkanı olan ve bölgedeki nüfuzunu kullanan istismarcı baba yargılama konusu eylemin sübut bulmaması gerekçeleri ile beraat ettirildi.

Eldeki delillere göre ceza alması gereken babanın haksız beraat kararını kabul etmiyoruz.”

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“Eşitlik İçin Kadın Platformu” EŞİK, İstanbul Sözleşmesi’nden tek imza ile çıkılmasına karşı açılan davayla ilgili bir açıklama yaptı:

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme garabeti ile, kadın sanatçılara, siyasetçilere, hukukçulara, aktivistlere, akademisyenlere, gazetecilere ve kadın örgütlerine yöneltilen saldırılar ile...

Şort giydi diye bacaklarına kezzap atmakla başlayıp, evinin bahçesinde bira içtiği için kadınları darp etmeye uzanan eşitlik karşıtı, kadın düşmanı saldırıların...

Bir bütün olduğunun farkındayız.

Bunlar karşısında korkmuyoruz; aksine her saldırı bizleri daha yaygın bir şekilde birleştiriyor ve güçlendiriyor...

...Haklarımızdan, Hayat Tarzımızdan Vazgeçmiyoruz!

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Sonuç olarak yeni “Adalet Sarayları” ve yeni cezaevleri inşa edilirken:

1) Adalette Ionesco’nun “gergedanlaşma” dediği süreç devam ediyor...

2) Haksızlığa uğrayanlar zindanlarda ölüm kalım savaşı veriyor...

3) İktidar sözcüleri, özel hayata dayalı olarak verilen olumsuz bir idari ve adli kararı temel haklara aykırı bulan Anayasa Mahkemesi’ni ahlaksızlıkla itham ediyor...

4) Yeni Sosyal Medya Yasası ile bütün ülkeye sansür getiriliyor...

5) İktidar yandaşları ise bütün bu olayları seyrederken askerlerin ölümlerini olağan sayanları eleştiren Remarque’ın sözcükleriyle “Garp cephesinde yeni bir şey yok” diyerek yağmalarına devam ediyorlar.