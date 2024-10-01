Evlatlarımıza suikast engellenmelidir

01 Ekim 2024 Salı

İnsanlık varlığını çocuklarla sürdürür...

Toplumlar da.

İktidar, okullarda artık, çocuklarımızın sadece zihinlerini değil, sağlıklarını ve canları da tehdit etmeye başladı!

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Devletlerin birinci varlık nedeni, güvenlik ise, ikinci varlık nedeni de eğitimdir.

Çünkü eğitim sadece bir çocuğun değil, bir toplumun da geleceğini belirler.

Bir iktidarın bir ülkeye yapabileceği en büyük kötülükler, devletin güvenliğini, yargıdaki adaleti ve çocukların eğitimini yozlaştırmaktır.

Bu iktidarın, devletin iç ve dış güvenliğini sağlayan TSK’ye nasıl baktığı, güvenlik güçlerini nasıl kullandığı, toplumun temelini oluşturan yargı erkini nasıl emrine aldığı, eğitimi de nasıl değersizleştirdiği ve yozlaştırdığı artık sadece Türklerin değil, bütün dünyanın fark ettiği olumsuzluklarla doludur:

Tarihsel olarak Silivri Davaları ile TSK’nin nasıl tahrip edildiği, bunun sonucunda yaşanan 15 Temmuz Darbe Kalkışması unutulsa bile...

Mezuniyet töreninde “Atatürk’ün Askerleriyiz” diye kutlama yapan teğmenlere soruşturma açıldığı haberleriyle, okullarda temizlik personeli kalmadığı eleştirileri ve Sinan Ateş cinayeti davasındaki sorunlar aynı anda ülkenin gündemini belirliyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı’yla ve tarikatlarla protokoller imzalayarak, çağdışı yeni bir müfredat programı ilan ederek, çocuklarımızı çağ gerisi bir eğitime kurban ediyor.

Üstelik de yaz saati uygulaması sürdürülerek saatimiz Arabistan saatine ayarlandığı için çocuklarımız karanlıkta okula gitmeye mahkûm edildi.

Ama iktidar bununla da yetinmedi!

Okulları pislik götürüyor.

Bu ne demek biliyor musunuz?

İnsanların, ailelerin, toplumun, en değerli varlığı olarak görülen, üzerlerine titrediğimiz evlatlarımız, mikropların en yoğun olduğu, hastalıkların en çok bulaştığı yerler olan pis tuvaletleri kullanacak, bütün günlerini temizlenmemiş okullarda su içerek ve yemek yiyerek geçirecek.

Üstelik iktidarın bu korkunç yetersizliğini telafi etmek isteyen CHP’li belediyelerin, okulları bedavaya temizleme önerileri de iktidar tarafından engelleniyor:

MEB, okul müdürlerine “Yardım istemeyin” diyor ve Ankara’da olduğu gibi, belediyenin temizlik personeli, başladığı temizlik işini bitirmeden okuldan çıkarılıyor.

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İktidarın bu tutum ve davranışı artık çocuklarımızın sadece eğitimini değil, sağlıklarını ve canlarını da tehdit etmeye başladı:

Ülke derhal bu iktidardan kurtulmalıdır!

