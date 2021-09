Güven duygusu yitirildiğinde?

30 Eylül 2021 Perşembe

Değerli okurlarım, bir insanın erişebileceği en yüce mertebe “Güvenilir” olmaktır.

Bir insana karşı hissedilen güven duygusu, sevgiden de saygıdan da önemlidir çünkü o yitirildiğinde sevgi de saygı da azalır veya kalmaz.

Güvenilirlik, aile gibi, arkadaşlık gibi, iş hayatı gibi insan ilişkilerinin tümünde önemlidir...

Ama en önemli olduğu alanlar ticaret ve siyasettir.

Siyasette de ticarette de uzun dönemde güvenilir insan başarıya ulaşır.

Siyasette güvenilirliğini yitiren lider ya da parti, oy kaybeder; iktidardaysa iktidarını da yitirir.

Ticarette güvenilirliğini yitiren tüccar ya da şirket para kaybeder ve iflas etmek gibi sonuçlarla karşı karşıya kalır.

***

Erdoğan/AKP iktidarı artık güvenilirliğini yitirmiştir, bu nedenle iktidarı da kaybedecektir.

İktidarının ilk zamanlarında her yaptığı, her söylediği, (bazı kesimlerde) sahip olduğu güvenilirlikten dolayı başarı getiren lider, artık bu güvenilirliğini yitirdiği için her yaptığı her söylediği ile oy kaybetmektedir.

İlginç olan nokta, bu güven kaybının altında, sadece çok sık ve birbirine zıt politika değişiklikleri, tutarsızlık, müttefiklerini düşmanlaştırmak, adaletsizlik, hukuksuzluk, söylemlerle eylemlerin gerçeklere uygun olmaması gibi faktörlerden çok, geçim sıkıntısının yani ekonomik faktörlerin yatmasıdır.

Elbette bu güven kaybının altında çok önemli iki faktör daha vardır:

Birinci olarak Demokratik Parlamenter Rejimi yok edip yerine başkanlık rejimini yani “Şahsım Devleti”ni ikame etmesi...

Böylece yasama ve yargı dahil bütün “Devleti” kendisine bağlayarak ülke sorunlarının çözümünü olanaksızlaştırması.

İkinci olarak da CHP’li belediyeleri engellemesi, bu engellemeler ile buralarda yaşayan seçmenleri cezalandırması ve bu belediyelerin, bütün engellemelere rağmen iktidardan daha başarılı işler yapmaları.

***

Kamuoyu araştırmacısı Dr. İbrahim Uslu, anket sonuçlarını ve AKP’nin oy kaybını BirGün’den Hüseyin Şimşek’e özetle şöyle değerlendirmiş:

“İktidar, referandumdan bu zamana düzenli olarak aşınıyor. Her ay biraz daha oy kaybediyor.

Mesela 1 Kasım 2015’ten 2018 Haziran seçimlerine kadar AKP, 7.5 puan oy kaybetti...

...Sonra yerel seçimler oldu. Genel seçimlerle arasında dokuz ay var. Cumhur İttifakı, 2018 TBMM seçimlerinde 53.7 almışken belediye meclislerinde 50.8 aldı. 45.5 alan AKP’nin o arada üç, dört puan daha kaybettiğini gözlemledik.

Oy kayıplarının MHP’den olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü MHP ve AKP’nin seçim ittifakı yapmadığı Anadolu illerinde, AKP ve MHP yarıştı ve MHP 11 il belediyesini AKP’den aldı. Dolayısıyla yerel seçimlere geldiğimizde MHP’nin oy kaybetmediğini tam tersine performansının arttığını gördük...”

“...Muhalefetin şu an için iktidarla başa baş olmasını sağlayan önemli faktörlerden bir tanesi yerel yönetim başarısı.

Çünkü iktidar, uzun yıllar muhalefeti becerisizlikle suçladı ve ülkeyi yönetemeyeceğini iddia etti. Yerel seçimlerde de bu argümanlar kullanıldı.

Muhalefete ait belediyelerde yapılan vatandaş memnuniyet anketlerinde memnuniyet oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Hatta bir kamuoyu desteğinin de olduğunu görüyoruz. İnsanlar, ‘Muhalefet yönetemez’ şeklindeki propagandalara çok da ikna olmuyor.”

***

Dr. İbrahim Uslu, benim en başta yazdığımı, söyleşisinin en sonunda vurgulamış:

“İnsanların başkanlık sistemine olan güvenleri sarsıldı.

Bugün referandum olsa başkanlık sistemine seçmenlerin yüzde 60’ı hayır oyu vereceğini söylüyor. İnsanlar artık parlamenter sistem istiyor.”

***

Güven duygusu esas olarak zor kazanılır ve çok kolay kaybedilir...

Her eylem ve söylemle her an sınanır.

Bir politikacı veya bir parti bunu bir kez kaybederse bir daha kazanması çok zordur!

Hele bir de ülkeyi haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve geçim sıkıntısına mahkûm etmişse!