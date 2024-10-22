Erman Kunter
Erman Kunter [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

F.Bahçe ve Efes Euroleague’de iddialı, A Milli Takım umutlu: Basketbolun yolu

22 Ekim 2024 Salı

Euroleague’de yeni sezon kaldığı yerden son sürat başladı. Gayet doğal ki odak noktamız bizim takımların performansı ve 4’lü final şansımız. Geçen sezon yarı finalde kaybeden F.Bahçe Beko isteyerek ya da zoraki bir tercih yaptı, Calathes’i tutmadı veya tutamadı. Ailevi bir tercih yaptığı söylenen Calathes ayrıldı. Büyük kayıp. Daha ligin başında Wilbekin sakatlanıp sezonu kapadı. 

Dorsey’in de ayrılmasıyla F.Bahçe geçen sezon çok kuvvetli olduğu bölgede zayıf düştü. Bir de Guduric sakatlandı. Bu şartlarda oynanan evdeki Kızılyıldız maçı kaybedildi. Birbirine yakın pozisyonlarda 2-3 eksiğiniz varsa işiniz zor olur. F.Bahçe nokta atışı bir transfer yapıp NBA patentli Mays’i kadrosuna kattı.

Avrupa basketboluna ve takıma adaptasyonu biraz süre alacaktır ama katkı vereceği kesin. F.Bahçe Beko bu yıl da 4’lü finalin büyük adayı. Anadolu Efes, F.Bahçe’ye nazaran daha zor bir fikstürle karşı karşıya. Her şeye rağmen evdeki Olympiakos maçını 15 sayı geriden gelip çevirmeyi başardılar. Larkin’in direnişi takıma yayıldı. 

En pozitif nokta Thompson’un bu sezon aslında beklenen performansına yaklaşıp elini taşın altına koyması. Sakatlık sorunu yaşanmazsa Efes, 4’lü finali bilemem ama ilk 6’da yer bulur. 

EKSİK NOKTA

Pana’ya gelen Ömer Faruk Yurtseven’i çok iyi buldum. Milli Takım için büyük kazanç olacak. Aynı takımdaki Cedi Osman forma girerse ve Avrupa basketbolunun ne olduğunu hatırlarsa Milli Takım’a büyük katkı verir. 

Alperen, Furkan, M.K Bitim eğer oyununu geliştirirse Adem, bu sezon büyük aşama kaydeden Şehmuz, Erkan ve süre alabilirlerse diğer oyuncularımızla beraber iyi bir Milli Takımımız var. Belki tek eksik saha lideri bir oyun kurucu. Malzememiz çok iyi. Sıra yemeği pişirmeye kaldı. Daha önce yapılan hatalardan ders çıkararak (!) kimseyi küstürmeden, bütün oyuncularımızın koşarak ve gönülden geldiği bir Milli Takım yaratmak yönetimin işi. 

Ayrıca ABD üniversitelerinde oynayan gençlerle ilgilenip sporcu pastasını genişletmek basketbolumuzun geleceği için önemli. Bu jenerasyonu da kısır çekişmelerden kaybetmek en büyük korkum. Milli Takım’ın başarısı kulüp takımlarımızın başarısına benzemez. Türk basketbolunu düştüğü bu durumdan kurtarır, yine hak ettiği yere çıkarır.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

F.Bahçe ve Efes Euroleague’de iddialı, A Milli Takım umutlu: Basketbolun yolu 22 Ekim 2024
Karar sizin! 7 Ekim 2024
Sporda eğitim şart 7 Eylül 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Fethullah öldü; FETÖ/PDY yaşıyor!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı üzerine
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Parayı kontrol eden liderdir. Vasiyeti var mı? 50 yıllık iktidar sevdasının sonu
Işık Kansu
Işık Kansu Soğuk Savaş Aygıtı
Olaylar Ve Görüşler
Ulus devlet, yurttaşlık ve dil birliği konusu - MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT
Olaylar Ve Görüşler
Yaz saati inadı! - PROF. DR. ÇAĞATAY GÜLER
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay FETÖ: Terör, operasyon, casusluk örgütü!
Şükran Soner
Şükran Soner Sağlık çetelerinin yüzünden...
Murat Ağırel
Murat Ağırel Katil doktor ve çetesinden sonra kiralık doktor da çıktı
Sertaç Eş
Sertaç Eş Siyasilerin sevgilisiydi, şeytan oldu
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Gelir testi denetmenlerin görevi mi?
Ayşegül Yüksel
Ayşegül Yüksel ‘Öteki’nin dramı
Feridun Andaç
Feridun Andaç Bahçe, portakal çiçekleri yaseminler
Erman Kunter
Erman Kunter F.Bahçe ve Efes Euroleague’de iddialı, A Milli Takım umutlu: Basketbolun yolu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler