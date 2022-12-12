12 Aralık 2022 Pazartesi

Portekiz, Fas’a elendi. Fas, Portekiz’i eledi. Hangisi doğru sizce? Bence tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Ronaldo gibi bir dünya yıldızınız var. Yaşı biraz ileri; 37’ye gelmiş. Egosunu ve karakterini, hele hele Portekizli veya futbolla yaşayan biriyseniz bilmemeniz mümkün değil. Ya her şeyi ile onu kabul edeceksiniz (bugüne kadar olduğu gibi) ya da milli takıma çağırmayacaksınız. Bu saatten sonra onu değiştirmeye çalışırsanız olacağı bu!

Benim gözümde Portekiz Milli Takımı’nın teknik direktörü ve Ronaldo’yu kıskanan bazı oyuncular tam anlamıyla maskara oldular. Vasıfsız muhterisler kaybetti. Umarım kazanılan maçlardan sonra onun kucağına atlayanlar, attığı gollerden sonra onunla aynı sevinç karesine girmeye uğraşanlar, yıldız oyuncu kavramının ne demek olduğunu anlamışlardır. Portekiz yalnızca Ronaldo’ya değil, futbola da Dünya Kupası’nı keyifle izlemek isteyen milyonlarca tutkulu sporsevere de ayıp etti.

Yıllar önce bir arkadaşım “Basketbola ilgi düşüyor. Alt liglerden bir takımı alalım. Oynamayı bırakmış yıldızlardan bir kadro kuralım ve Spor Sergi’yi ateşlemeye çalışalım” fikrini ortaya attı (o zamanlar böyle iddaa vs yoktu!). Parlak bir fikirdi, hemen çalışmalara başladık. Bir kulüp bulduk, birkaç ağabeyimizle anlaştık. Herkes yeniden oynamaya hazırdı zaten... Startı verdik.

Takımın antrenörü tecrübesizdi. Bir toplantı yaptık. Orada koç, kurulan takımdan memnun olduğunu ama oyuncuların onun setlerini uygulayabileceğinden ve felsefesini sahaya yansıtıp yansıtamayacaklarından şüpheleri olduğunu söyledi. Proje orada bitti! Şoke olmuştuk. Rica minnet bir araya getirmeye çalıştığımız ağabeylerin her biri bir basketbol idolüydü. Onların maçını seyretmek bile ayrıcalıktı bizim için. Koçumuz ise kendi setlerini uygulatmanın derdindeydi.

Kimse yanlış anlamasın; Fas’ın büyük iş çıkardığını görmezden gelecek değilim. Çok istediler, kenetlendiler ve bileklerinin hakkıyla yarıfinale ulaştılar (belki daha da ileri giderler, kim bilir?). Sporda iki taraftan biri hata yapacak ki diğeri kazanabilsin. Hatayı yapan Portekiz oldu.