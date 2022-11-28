Halfeti: Kara Gül

28 Kasım 2022 Pazartesi

Karakterimiz İngiltere’de 1870’li yıllarda yaşayan bir berber: William Henry Penhaligon.

Penhaligon İngiltere’de taşrada yaşamını berberlikle sürdürürken Londra’ya taşınır. Londra’da da mesleğini icra etmek için berber dükkânı açar. Londra'da açtığı berber dükkânının sokağında bir Türk hamamı vardır. Bu hamam ona ilk çıkaracağı ‘Hammam Bouquet’ adlı parfümün ilhamını da verecektir.

Türk hamamından gelen bu koku Penhaligon’u çok etkiler. Burnuna gelen bu koku buharla birlikte yükselen hamam ve sabun kokusudur. 1870 yılında esinlendiği hamam kokusundan Hammam Bouquet yani hamam buketi diye bir koku çıkartır.

Çıkardığı bu koku İngiltere’de nam salar ve herkes bu kokunun peşine düşer. Siparişleri yetiştiremez duruma gelir.

Koku kraliyet ailesinin de ilgisini çeker. Kraliyet ailesi Penhaligon’u saraya davet eder. Böylece Penhaligon sarayın berberi ve parfümcüsü olur.

Artık Penhaligon sadece kraliyet için parfüm üretmeye başlar. Penhaligon 1903 yılında Kraliçe Alexandra tarafından Kraliyet Ruhsatı ile ödüllendirilir. 1956’da Edingburgh Dükü, 1988’de de Wales Prensi unvanlarını alır.

Orada da kraliyet adına mühürlü parfümler üretmeye başlar. Devamı beklenen kokularına gün geçtikçe yenisini ekler. Ünü saray berberi ve kraliyet parfümcüsü olarak yayılan William Henry Penhaligon, artık dünyanın sayılı parfümörlerinden birisidir.

HALFETİ

Penhaligon’un dünyaca meşhur kokusunun kaynağı Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi. Halfeti, Penhaligon’s’un en çok sattığı parfümünün adıdır.

Dünya üzerinde doğal olarak yalnızca Halfeti'de yetişen ve bu coğrafyaya mahsus kara gül, ürettiği parfümün esansını oluşturur. Kara gül dünyada sadece Türkiye’de Şanlıurfa’da yetişmektedir. Penhaligon’s Halfeti’de yetişen bütün kara gülleri her yıl satın alır ve başkasının bu gülleri alıp kullanmasına izin vermez. Dünyada kara gül ile yapılacak hiçbir ürüne izin vermez. Kara gül ile üretilecek her türlü ürünün patenti kendisine aittir.

Altının iki katı fiyatına satılan çiçekleri edinip büyük bir imtinayla işleyen marka, dünyaca meşhur birçok kişinin tercih ettiği de bir markadır.

Marka, Kate Moss, Prens Williams, Siena Miller, Jude Law, Lady Diana, Winston Churchill, Papa 2. John Paul gibi kimselere uzun süre hizmet vermiştir.

Penhaligon's Londra menşeili olsa da bugün Katalan Puig Şirketler grubuna tabidir. Markayı ülkemize tanıtan ve getiren Selin Öztarhan’dır.

Penhaligon genelde parfümlerinde Türklükten besleniyor. Constantinople adında bir parfümü de var. 152 yıllık bir maziye dayanan Penhaligon's dünyanın en ünlü ve köklü koku evlerinden birisi. Marka İngiliz Kraliyet ailesi tarafından tescillenmiş olmakla birlikte şahlara, düklere ve İngiliz Monarşisi'ne uzun yıllardan beri hizmet veriyor.