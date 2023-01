Pandemi İsviçre saat endüstrisine yaradı

Pandemi’de lüks tüketim, saat üreticilerine yaradı.





Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Omega gibi İsviçre saat markaları pandemi döneminde zengin tüketiciler tarafından keşfedilmesiyle satışları arttı.





İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu, pandemi döneminde saat satışlarının yüzde 8,3 artarak 2,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakam 2014 Ekim ayından beri ulaşılan en yüksek değer.





Bu dönemde, İsviçre’den Türkiye’ye yapılan saat ihracatı da yüzde 38.6 artarak 117.5 milyon dolara çıktı. Bu da İsviçre saatlerinin ülkemizde ev ve otomobil gibi yatırım aracı haline geldiğini gösteriyor. Ülkemize gelen saatlerin yüzde 95’ini kol saatleri oluşturuyor. Sadece ilk 6 ayda 225 bin kol saati ithal edilmiş.





Günümüzde İsviçre saatleri, dünyanın en büyük ödüllerini almakla birlikte, ülkenin üçüncü büyük ihracat kalemini oluşturuyor





Saat endüstrisi denince ilk akla gelen ülke İsviçre. Tüm dünyada üretilen saatlerin yarısından çoğu İsviçre’de üretiliyor. Bir saatin üzerinde “İsviçre’de üretilmiş” yazıyorsa bu bir kalite işaretidir.





Dünyada üretilen saatler her sene İsviçre’de yapılan 2 fuarla dünyaya tanıtılır. Biri Basel World, diğeri de SIHH Fuarı. Bu sene BaselWorld 27 Mart - 02 Nisan 2023’te Zürich’te, SIHH Fuarı da 30 Mart - 05 Nisan tarihinde Cenevre’de yapılacak.





İsviçre saatlerinin prestijini bilmek için tarihini de bilmek gerekir. Saat sanatı dünyada durma noktasına geldiği halde İsviçre’nin gururudur. İsviçre saatleriyle ülkesine her zaman kâr ve prestij getirmiştir. O yüzden İsviçre saatlerinin içinde bir tarih yatmaktadır. Bunun en büyük nedeni de saati üretirken kaliteden ödün vermemesidir.





İsviçre’de saat yapımı 6. yüzyıla dayanır. Dini reformcu John Calvin, halkın mücevher takmamasını ister. Mücevher üreticileri batar. Ama bunun yanında John Calvin, mücevher olarak kabul ettikleri sadece saat takılmasına izin verir. Bu sayede artan talepler İsviçre’de saatin sanata dönüşmesine neden olur.





İsviçre saatleri neden meşhur biliyor musunuz? İsviçre’nin Jura bölgesine göç eden çiftçiler, çetin kış şartlarında 9 ay evlerinde mahsur kalıyorlardı. Cenevre kentinin dışında kalan bu bölgede dağların çevirdiği yerlerde, zor geçen kış günlerinde insanların evlerinde bol bol zamanı oluyordu. Yazın çiftçilik yapan çiftçiler kışın saat üreticileri için yüksek kaliteli saat parçaları üretiyorlardı. İsviçre’nin saat devrimi olarak ortaya çıkan oluşumun ilk tohumları işte bu zamanlarda atıldı.





1601’de Cenevre’de ilk saat yapımı loncası kuruldu. 1704 yılında da İsviçre, saat endüstrisinin lideri oldu. 1800’lerde de İsviçre saat endüstrisinde parmakla gösterilen ülke konumuna geldi. İsviçre bu yıllarda 2 milyon adet saat üretiyordu.





1886 yılında piyasada sahte ürünler doğmaya başladı. İsviçre bu işe çare olarak Cenevre Mührü’nü hayata geçirdi. Bu mühür günümüzde dahi kullanılmaktadır.





Pazarın karlılığını gören Amerika durur mu? Bu yıllarda Amerika’da saat işine girdi ve İsviçre’ye büyük sekte vurdu. İsviçre’nin saat ithalatı yüzde 75 düşmüştü. İsviçre yeniden doğuşunu 1926 yılında yaptı. Dünyanın ilk su geçirmez saatlerini üretmeye başladı. İsviçre kaybettiği pazarı bu sayede tekrar kazandı.





Kol saatlerinin kökeninde Birinci Dünya Savaşı zamanında üretilen saatler vardır. O dönemde üretilen cep saatleri hiç pratik değildi. İsviçre saat konusunda hep ilklerin başını çekmiştir. İlk su geçirmez saat yanında, ilk otomatik saat, ilk kol saati, ilk kuvars saat İsviçre teknolojisinin buluşlarıdır.





Dünyada satılan saatlerin yüzde 90’ı dijital saatlerdir. Fakat bunun yanında geriye kalan yüzde 10, gelirin yüzde 60’ını oluşturur.





Günümüzde de saat üretimi denildiğinde akla gelen ilk ülke halen İsviçre’dir. Saat üreticileri birleşmelerden sonra saat üreticileri 500’lü rakamlara kadar düştü. İsviçre, 400 yılı aşkın süreden beri saate yön veren markalarıyla hep ön planda oldu.





Dünyanın 1 numaralı markası Patek Philippe, en eski saat üreticilerinden biridir. Ünlülerin en çok tercih ettiği saatler arasında yer almasıyla birlikte koleksiyonu oldukça değerlidir.





Audemars Piguet, horoloji sanatındaki komplikasyon başarısı, kronografları ve eşsiz mekanizmaları ile kusursuz bir teknoloji ürünüdür.





Rolex, dünya çapındaki yüzde yüz marka tanınırlığı ile saat kullanmayanların ve saate ilgi duymayanların bile bildiği bir marka olma özelliği taşıyan tek saat markasıdır.





Artık ülkemizde de saat bir yatırım aracı. Otomobilde olduğu gibi artık saat markalarında da bekleme süreleri var. Araba alırken 1 yıla yakın beklerken saatte bu süre 5 yıla kadar çıkabiliyor.





Bu durumda son yıllarda sıfır saatin yeterli sayıda bulunamaması, ikinci el saat fiyatlarının da 2-3 katına çıkmasına neden oldu.





Artık anneler babalar çocuklarına evin yanında miras olarak saat de bırakıyorlar.





Yazımızı Patek Philippe’in sloganıyla bitirelim. “ You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation.” (Asla bir Patek Philippe sahibi olamazsınız. Siz sadece gelecek nesil için emanet alırsınız.)