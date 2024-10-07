Gülengül Altınsay
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Ancak penaltıya

07 Ekim 2024 Pazartesi

Van Bronckhorst denemelere devam ediyor. Özellikle orta alanda. Bu kez üç 10 numara; Mario, Muçi ve Silva ile çıkmış. Gedson, Musrati’nin yokluğunda geriye Ndour’un yanına arkaya alınmış. Oysa Beşiktaş, Gedson’un önde oynadığı maçlarda çok daha etkili. Bu durumda kanatlarda yeterli direnci gösteremeyebilir. Zaten Antep de kanatlardan rahat inerek başlıyor oyuna. Ama ilk dakikaların ardından oyunun hâkimi Beşiktaş. Fakat etkili pozisyon yok derken penaltı geliyor. Geçen hafta verilmeyen yüzde yüz penaltının ardından bu kez VAR’dan gelen penaltı ve Immobile’nin golüyle gülüyor Kartal. İkinci yarı Antep’in baskısı ile başlıyor. Beşiktaş savunmasının arkasına sarkmaya çalışıyorlar. Çok net pozisyonlar buluyorlar. Buna Siyah-Beyazlıların dirençsiz oyunu en önemli neden. Aslında Antep Süper Lig’in zayıf takımlarından biri. Beşiktaş’ın antrenman havasında geçirmesi gereken bir maçta rakibe net pozisyonlar vermesi ve iyice gömülüp golü davet etmesi bırakın Avrupa’yı bizim lig düzeyinde bile endişe verici.


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