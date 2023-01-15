Bitmeden bitmedi

15 Ocak 2023 Pazar

Ahmet Çalık’ın ölüm yıldönümünde herkes çok duygusal. O atmosferde daha 1. dakikada Rosier’in yavaş geri pasını Mert kaçırıyor ve Konya 1-0 öne geçiyor. Demek ki geriye pasların çerçeve dışına verilmesi gerekiyormuş. Konya gibi iyi alan daraltan ve sert oynayan bir takıma karşı şanssız bir başlangıç bu.

Şenol Güneş fazla tedbirli; 4-2-3-1 dizilişinde Saiss’i orta alana çekmiş. Saiss’in daha önce Wolverhampton’da bu mevkide oynamışlığı var. Beşiktaş yine topa daha fazla sahip ama nihai paslarda ve son vuruşlarda etkisiz. Bu arada hakemin çaldığı dengesiz faul düdükleri de oyunun gidişatında etkili. 56’da Tayfur ve N’Koudou giriyor oyuna. Saiss geriye çekiliyor, Kartal 4-4-2’ye dönüyor. Saiss hem top kesiyor hem iyi pas veriyor. İlk 11’de olması gereken Tayfur da enerjisi ve tekniğiyle Gedson’u yalnız bırakmıyor. 67’de o Gedson nasıl gol pası verileceğini gösteriyor, Cenk’le skor 1-1 oluyor. Sonrasında orta alanlar adeta yok, topu alan rakip kalede. Ama 2 kaleciden daha fazla kurtarış yapanı Mert. Hakem sadece 4 dakika uzatma veriyor. O 4 dakikanın son saniyesinde Beşiktaş Tayfur’un asisti ve Josef’in vuruşuyla 2. golü bulunca Güneş’e ilk kez deplasman 3 puanı kazandırıyor.

