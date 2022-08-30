Bu daha başlangıç

30 Ağustos 2022 Salı

Ayağının tozuyla Dele Alli de ilk 11’de. Böylece 6 Premier Lig görmüş oyuncu var Beşiktaş 11’inde. İlk yarı sonunda görülecek ki Beşiktaş, Premier Lig düzeyinde top oynuyor. Bu daha da önemli. Rakip Sivas ise sezona iyi başlayamamış, biraz da maç yorgunu. Ama sonuçta Sivas da mücadeleci bir Rıza Çalımbay takımı. Valerien Ismael; Alli, Gedson ve Salih’le öyle bir orta saha üçlüsü yapmış ki bunlar 10 numara da oynar 9 numara da. Yani ofansif bir orta alan bu. Taraftarın da coşkulu desteğiyle Kartal 12’de Muleka ile erken buluyor golü. Golde Weghorst’un asisti harika. Sıcak havada enerjisini idareli ama etkili kullanıyor Kartal. Yine de geriden Saiss’in sakinliği ve önderliğinde maçın tek egemeni. Kapalı savunmalara karşı da çözümleri var Beşiktaş’ın. Ve 29’da Weghorst, Rosier’in asistiyle 2. golü bulunca asıl tribünler “On fire” (Yanıyor). İyice moralleniyor Siyah-Beyazlılar. Ve 42’de Masuaku’nun kornerinden gelen topu tamamlayan Muleka 3. golü de atıyor. İki bekten iki asist. 2. yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle giren Sivas oyunu dengelemeye çalışıyor. Beşiktaş’ta da Salih, Muleka ve Masuaku çıkıp Berkay, Umut ile Kenan girince belki de yorgunluktan pas trafiği aksıyor. Ama oyun kontrolüne ve topa sahip olmaya daha fazla önem veriyor bu dakikalarda. Bu açıdan da iyi bir antrenman yapıyor Beşiktaş. Ve 77’de Weghorst’la Dele de yerlerini Cenk’le Kerem’e bırakınca 7 yerliyle oynuyor. Ama Sivas’ın 86’da attığı teselli golüne engel olamıyor. Ve Ismael’in Beşiktaş’ı ilk yarıdaki oyunuyla hangi düzeye çıkabileceğini gösteriyor.