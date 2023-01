Futbol oynansın

02 Ocak 2023 Pazartesi

Yeni yılın ikinci gününde 2023’e dair dileklerimi yazayım dedim önce. Her ne kadar rakamların değişmesi kadar anlayışların değişmesinin kolay olmadığını bilmeme rağmen. Sonra bir baktım benim dilek diye yazacaklarım aslında dilek falan değil. İçinde yaşadığımız çağımız ve ülkemiz için zaten olması gereken olağan şeyler. Sonuçta ben son derece basit şeyler istiyorum yeni yıldan.

Mesela şu son günlerde en çok konuşulan Sivas’ın Galatasaray’a karşı iptal edilen golünde olduğu gibi istiyorum ki hakemler ne gördülerse onu çalabilmeli. Bu kadar basit. Hakem gördüğünü çalacak ya da çalabilecek. Gördüğünü çalamayan ya da gördüğünü süzemeyen, oyunu kartlarla ve düdüklerle oynanamaz hale getiren de hakemlik yapamayacak, yaptırılmayacak.

VAR; hani şu “açık ve bariz” hatalar olduğunda hakemi uyarması gereken VAR da görevini ancak bu koşullar oluştuğunda yerine getirmeli. Bu koşullar oluşmadan her pozisyona atlayan dahası akıl dışı yorumlar VAR varsa YOK olmalı. Bu işi çok biliyorlarsa TV yayınlarında resim seçici olmalı VAR hakemleri. Peki her şeyin başı TFF’miz? Yasasındaki gibi bağımsız olmalı, kulüplere eşit uzaklıkta olmalı, hata yaptığında hesap vermeli değil mi? Hem TFF’mizin ve MHK’mizin hem de kulüplerimizin yönetim kademeleri çağdaş bilgi ve birikime sahip liyakatli, yetkili, hesap verebilir kişilerden oluşmalı. Normali de bu değil mi zaten? Fırıncılıktan hiç anlamayanların ekmek pişirdiğini düşünün, ertesi gün aç kalırız. Ya her başı ağrıyan, midesi bulanan doktorluğa soyunsa...

Futbol bir oyun. Amacı da oynayana ve izleyene zevk vermek. Bu yüzden teknik direktörler dengeli ve uyumlu bir takım oluştursun, takıma zevk veren bir oyun oynatsın. Bu kadar basit bir şey istiyorum işte. Ve ilk sıkıştıklarında futbolcuları suçlamasın ve sürekli transfer istemesin. İyi ve güzel futbolun bir süreç meselesi olduğunu, ancak çok çalışmakla başarının geleceğini unutmasın.

Sevgili medya mensubu arkadaşlarıma gelince. Onlar da sadece gerçeklerin peşinde olmalı, okuru, izleyeni, dinleyeni yanlış yönlendirmesin istiyorum. Takıma ve kişiye göre yorumlar olmasın. Bugün savunulanın bir maç sonra tersi söylenmesin. Kulüp ve taraftar kuyrukçuluğu olmasın. Medya bağımsız ve tutarlı olsun. Görüldüğü gibi çok basit istekler bunlar; dürüst olmak, adil olmak , çalışarak kazanmak. İstek bile denmez yani. O yüzden 2023’ten tek dileğim her şeyin olması gerektiği gibi olması. O kadar...