Kıymayın millilere

15 Haziran 2024 Cumartesi

Sefo, milliler için bir rap şarkı yazmış, söylemiş. Şarkı ajitasyon dolu ve etkileyici ama sözlerin bazıları bir takımı desteklemenin ötesinde, şiddet çağıran anlamlar içeriyor. Sanki herkes düşman; milli takım saldıracak, herkesi dize getirecek, “bam bam bam” ders verecek. TFF de bu şarkıyı resmi marş yapmış. Öyleyse bundan böyle taşkınlık yapanları, sahaya girip rakibe saldıranları ayıplamayın. Aslında milli takım üzerinde total bir akıl tutulmasına kapıldık gibi. Amaç bir futbol turnuvasına giden milli takımımıza moral vermek değil de onların üzerinden dünyayla hesaplaşmak. Topumuz üç direk arasından geçerse futboldaki hatta memleketteki bütün sorunlar çözülecek. Baksanıza tarihin en başarısız ve en antipatik TFF Başkanı geleceğini milli takımın başarısına bağlamış.

Böyle olunca kazanmak her şey oluyor. Kaybetmek de felaket. Hazırlık maçlarını bile. Adı üzerinde hazırlanma maçları, sonuç değil. Ama bir kazanamamaya görün. Sabah akşam millilere ve Montello’ya ders verenler gırla gidiyor. “Montella efendi” edebiyatına girip fırça atanlar bile var. Üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası’na katılmak önemli başarı bizim için. Üstelik grup birincisi olarak gidiyoruz Almanya’ya. Son iki kupada gruptan çıkamadık. Şimdi çıkarsak, sonraki turda veya turlarda rakiplerle başa baş oynarsak önemli bir seviye atlarız.

Ama bu kez de olmayabilir. Çünkü milli takım halen oluşum ve inşa halinde. Lucescu’nun radikal gençleştirme hareketinden sonra Kuntz’la sürdü bu süreç. Montella’nın göreve getirilmesi de bu sürecin parçasıydı. Hocanın takım oluşturmada iyi işler yaptığına inanıyorum. Takımın ne oynamak istediği belli. İş bunu her maç uyumlu, esnek uygulamakta. Bu da zaman ister. Kadro olarak değişimde bir takımız. Ezbere sayabilecek bir takım değiliz. Hakan Çalhanoğlu dışında en fazla ümit bağladığımız oyuncular Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper, Semih Kılıçsoy daha yeni birlikte oynuyor. Savunmada sakatlıklar yüzünden hâlâ bir gençleştirme ve derinlik yaratamadık. Hoca tabii ki en uyumlu takımı oluşturabilmek için denemeler yapacak. Bu denemler kupada da sürecek. Daha da ileri gidiyorum; Euro 2024, 2026 Dünya Kupası için bir hazırlık maçları platformuna dönüşmeli bizim için. Yeter ki, “final hayali” ile “yıkıldık, bittik” ikilemi arasında giden hezeyanımız başarısızlık durumunda yıkıcılığa dönüşmesin. Kim ne dersin heyecanla izleyeceğim millilerimizi. Ve şimdiden söyleyeyim alacakları her sonuç kabulüm.

