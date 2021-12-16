Yargısız infaz

16 Aralık 2021 Perşembe

Bu ne cesaret? Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlara çok aşinaydık da bilgi sahibi olmadan yargısız hüküm vermeler bizim için bile çok fazla. Gerçi Del Bosque’ ye “Sarıyer kasabı” lâkabı takanları, Mancini’ye “hoca değil” diyenleri, Löw’ün arkasından bayram edenleri unutmadık daha. Özellikle yabancı antrenörlere karşı bol keseden atmak, hakarete varan eleştiriler yapmak en büyük eğlencelerimizden biri maalesef. Baksanıza Beşiktaş’ta bir Pinheiro lafı atıldı ortaya herkes fikir beyan etmeye başladı.

PORTEKİZ NERESİ

Peki bu hükümler hangi bilgiye dayanıyor? Portekiz liginden ne kadar haberdarsınız? Pinheiro nasıl bir teknik adam, bugüne kadar neleri başarmış mesela? Bazı otoritelerin onun için “geleceğin antrenörü” dediğini biliyor musunuz? Ayrıca Beşiktaş tamam “iyi bir teknik direktör” arıyor ama bu “iyi” kapsamında esas aradıkları ne, bugünkü koşullarda ihtiyaçlar hangi yönde hiç hesaba katıyor musunuz? Şöhretli, kaprisli, yaşlı, formsuz oyuncuları toparlayıp günü kurtaracak bir takım yaratmak mı amaç? Bu yöntem defalarca denenmedi mi? Beşiktaş bizzat bu sezon Şampiyonlar Ligi bahane edilerek benzer bir yola girdi ve hüsrana uğramadı mı? Bu tecrübelerle Beşiktaş’ın artık farklı bir yol izleneceği öngörülebilir. O zaman maliyeti düşük ama performansı giderek artan dinamik bir takım yaratmak hedef olabilir. Hedefiniz böyleyse ona uygun bir proje-plan-program içinde olmanız elzemdir. Beşiktaş Yönetimi de bu perspektifte teknik direktör arayışı içinde gibi. Ve elinde buna uygun birkaç isim var. Bu kişilerle ilişkileri de AŞ’nin Genel Müdürü Ceyhun Kazancı yürütüyor. Bir profesyonel çalışan olarak görevini yapıyor yani.

Ne var ki her yeni isim ve yeni bir plan ortaya çıktığında anında altını oymaya çalışanlar, kulaklara su kaçırmalar, işi bozmaya çalışanlar gırla gidiyor. Beşiktaş sadece Gordon Milne’nin bir zamanlar yaptığı gibi uzun vadeli yeni bir takım yaratacak bilgiye, tecrübeye sahip bir teknik direktör arıyor. İşte tam burada Önder Hoca’nın da bu yapılanmada yeri olmalı. Madem ki genç oyunculara, alt yapıya daha çok önem verilecek bundan böyle Önder Hoca görevinin adı ne olursa olsun mutlaka A takımıyla yakın ilişkide olmalı. Artık yapılması gereken “o ne dedi”, “bu ne dedi” demeden açılan yeni yolda ısrarcı olmak sonuna kadar gitmek olmalı... Rant düzeni böyle değişecek çünkü.