Son söz onların
Türkiye Kupası’nda Samsunspor’u farklı yenen Trabzonspor’da gözler yarın oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi. Aradaki puan farkına bakıyorum. Tam 6 puanlık bir maç. Abdullah Avcı, F.Bahçe karşısında tüm kozlarını sahaya sürecek. Samsun maçında Visca ile Siopis’i riske etmeyen ve Hamsik’i sonradan oyuna alan Avcı, stoperde Hugo-Bartra ikilisine şans verecek. Bu sezon iyi futbol oynayan lider F.Bahçe de Trabzon’a mutlaka iddialı geliyor. İzleyenleri iyi futbol, mücadale ve gollü bir maç bekliyor. Trabzonspor, Samsunspor karşısında ortaya koyduğu futbolla ve kazanma hırsıyla F.Bahçe karşısında 3 puana daha yakın. Son sözü sahadaki futbolcular söyleyecek. 2 yıl önce aramızdan ayrılan Türk futbolunun ve Trabzonspor’un sembol ismi Özkan Sümer’i özlemle anıyoruz.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- ''Son zamanlarda mutlu olmaya ihtiyacımız var''
- Yardımına işte böyle yetiştiler
- Liselilerin gönüllü ‘tamir takımı’ bu defa sınıf boyadı
- Mahsur kalan keçiyi 5 saatlik uğraş sonucu kurtardı
- Yenidünya ağaçları çiçek açtı
- Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert tepki
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB açıklaması
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısı kararı
- Asgari ücret belli oldu!
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- Nebati'den ÖTV açıklaması: 'Yerimiz kalmadı'
- Peker'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı
- 2022'nin son 'gök olayı': 7 gezegen aynı anda görülecek
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Asgari ücret kararının ardından TÜRK-İŞ'ten açıklama