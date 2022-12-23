Son söz onların

23 Aralık 2022 Cuma

Türkiye Kupası’nda Samsunspor’u farklı yenen Trabzonspor’da gözler yarın oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi. Aradaki puan farkına bakıyorum. Tam 6 puanlık bir maç. Abdullah Avcı, F.Bahçe karşısında tüm kozlarını sahaya sürecek. Samsun maçında Visca ile Siopis’i riske etmeyen ve Hamsik’i sonradan oyuna alan Avcı, stoperde Hugo-Bartra ikilisine şans verecek. Bu sezon iyi futbol oynayan lider F.Bahçe de Trabzon’a mutlaka iddialı geliyor. İzleyenleri iyi futbol, mücadale ve gollü bir maç bekliyor. Trabzonspor, Samsunspor karşısında ortaya koyduğu futbolla ve kazanma hırsıyla F.Bahçe karşısında 3 puana daha yakın. Son sözü sahadaki futbolcular söyleyecek. 2 yıl önce aramızdan ayrılan Türk futbolunun ve Trabzonspor’un sembol ismi Özkan Sümer’i özlemle anıyoruz.