10 Aralık 2020 Perşembe

Son iki yazıda konu, bilim ve bilimkurgu kitapları olunca, elbette okurlar ve yazarlar da görüşlerini aktarıyor. Bu sayfanın konuk yazarlarından Emel Seçen’e teşekkür ederim, “Bilim ve Gelecek” dergisini anımsatınca, Orhan Bursalı yönetimindeki Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji (CBT) dergisini yazmam zorunlu oldu.

Biliyorsunuz, 30 yıl Cumhuriyet’in bilim dergisi eki olarak çıktı. Kim bilir nice bilim insanının yetişmesini sağladı, kutlarım. Eski gazete yönetimi Aralık 2015’te kapatınca, aynı kadro yoluna gazeteden bağımsız dergi olarak Orhan Bursalı danışmanlığında Özlem Yüzak’ın genel yayın yönetmenliğinde Herkese Bilim Teknoloji (HBT) adıyla devam ediyor.

Nisan 2016’dan beri Türkiye’nin tek haftalık bilim dergisi kimliğiyle yayımlanıyor. Ayrıca aynı kadro Cumhuriyet’in “Bilim ve Teknoloji” sayfalarının hazırlanmasına katkıda bulunuyor, ne güzel.

Tüm bilim dergilerini, bilimkurgu yazarlarını bilmek/tanımak çok zor elbette. Öykü, roman yazarı Tacim Çiçek’in bilimkurgu yapıtları olduğunu bana gönderdiği e-posta yazısından öğrendim, teşekkür ederim. Say Yayınları’ndan “Seçkin’in Serüvenleri” üst başlığıyla 2003’te beş kitabı çıkmış, sonuncusu olan Düş Ülkesi uzay yolculuğunu çok güzel anlatıyormuş.

Diğer katkılar

Bu arada İş Kültür Yayınları’ndan çeşitli meslekleri öğreten kitapların yanı sıra, bilimkurgu türünde kitaplar da çıktı. Bunlar içinde Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi işbirliğiyle yayımlanan Gregory Claeys’in Ütopya Edebiyatı (çev. Zeynep Demirsü) ile Jules Verne’in Denizler Altında Yirmi Bin Fersah (çev. Berna Günen), Zacharius Usta (çev. Alev Özgüner) ve H.G.Wells’in Dünyalar Savaşı (çev. Celal Üster) kitapları bulunuyor.

Yapı Kredi Yayınları’ndan da üç kitap: Bilim ve Buluşlar. Sabine Bocador’un kitabını Yalçın Varnalı çevirmiş. Nedir Nasıl Oluşur? Sophie de Mulbuheim’in bu kitabını Orçun Türkay çevirmiş. Büyük Dinozor Araştırması. Rosie Heywood’un bu kitabını da Gaye Yeşim Sezer çevirmiş.

İthaki Yayınları da bilimkurgu kitaplarına çokça yer veren yayınevlerinden. Kim bilir daha nice yayınevi var? Geçen hafta söz ettiğim Ray Bradbury’nin Fahrenheit 451 adlı yapıtı dışında Margaret Weis’in Gezginin Buyruğu, Richard Matheson’nın Ben, efsane! adlı romanları Özgen Berkol Doğan’ın çevirisiyle İthaki’den yayımlandı. Özgen Berkol Doğan’ı tanıdığınızı sanıyorum.

Özgen Berkol Doğan

Daha önce yazdım (Cumhuriyet, Berkol’un Kütüphanesinde..., 04 Aralık 2012). 1980 doğumlu gençti. 2007’de Isparta’da acı bir uçak kazasında yaşamını yitirdi.

Uçakta, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yapılacak çalıştay için araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nden arkadaşları, hocaları vardı. Aralarında Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof.Dr. Engin Arık, yüksek lisans öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesi’nden Prof.Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç.Dr. İskender Hikmet ve araştırma görevlisi Mustafa Fidan’ın da olduğu 57 kişi yaşamını yitirdi. Berkol, başarılı bir fizikçiydi, hayalleri vardı. CERN’e kabul edilmişti. Bir bilimkurgu edebiyatı ve tango tutkunuydu.

Oğlunu zamansız yitirmenin acısını kalbine gömen baba Prof.Dr. Nevzat Doğan ve ailesi, onun adını bilimin aydınlığında yaşatmak için dünyada örneği olmayan Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’ni 2012’de 4 bin 500 kitapla kurdu, şimdi kitap sayısı 12 bine ulaştı.

Okulu Robert Koleji onun adıyla her yıl liseler arası bir dans festivali yapmaya başladı. Ailesi her yıl biri Boğaziçi, diğeri Süleyman Demirel Üniversitesi’nden iki öğrenciye burs veriyor.

Adını taşıyan Moda’daki bu kütüphanede her perşembe saat 20.00’de başlayan bilimkurgu odaklı söyleşilere, film gösterilerine vb. etkinliklere yer veriliyor. İçtenlikli ilgi görüyor.

Edebiyatımızın bilimkurgu türü Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’nin varlığıyla da ve bilimin aydınlığında gelişiyor. “Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi, Caferağa Mah. Safa Sok. No: 20, Kadıköy – İstanbul. (216) 349 31 31”