22 Eylül 2020 Salı

Hatay’ın Süper Lig’e çıkışını pandemi sürecinden dolayı kutlayamamıştım. Dostlara selam olsun. Şehir insanını, futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi geç de olsa alınlarından öpüyorum. Zor bir işi başardılar. Hatayspor 2017-18 sezonunda TFF 1. Lig’e terfi etti. Sonraki sezon finalde kaybederek Süper Lig’in kıyısından döndü. 53 yıllık özlemlerine kavuştukları için çok mutlular. Kafamdaki soru işareti Mehmet Altıparmak’la yollar neden ayrıldı. Şartlar mı uymadı, başka bilmediğimiz durumlar mı oldu? Üzüldüm. Altıparmak’ın Erzurum’u, G.Antep’i Süper Lig’e taşımışlığı da var. Mehmet Hoca şimdi K.Paşa’nın başında. Hatayspor’da dümene Ömer Erdoğan geçti. Erdoğan, Bursaspor formasını yıllarca üzerinde taşımış, Malatya, G.Saray, Diyarbakır ve Erzurum’da top koşturmuş bir isim. Ömer Erdoğan futbolcuyken sergilediği başarının aynısını eminim teknik direktörlük yaparken de bizlere gösterecektir. Hocanın elindeki kadro gayet başarılı. Savaşan takım yapmış. Yabancıları göz kamaştırıyor. Bir an aklıma G.Birliği Başkanı rahmetli İlhan Cavcav geldi. Futbolcu pazarını iyi takip eder, az maliyetli oyuncuları bulur, getirir bir sene sonra F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ya da başka takımlara büyük meblağlar karşılığında satarak kulübe para kazandırırdı. Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan da İlhan ağabeyinin yolunda gidiyor olmalı. Aldıkları oyuncular hem iyi kumaş hem de az maliyetli. F.Bahçe tarafına baktığımızda bu sezon transfer şampiyonu. Emre Belözoğlu sayesinde harika işlere imza atıldı. Tek eksiklik forvette. Acilen golcü şart. Bu hafta malum G.Saray derbisi var.

Maç bölümüne umarım yanılırım diye başlayayım. Tamam daha yolun başı, kaynaşma süreci ama ne olursa olsun sen F.Bahçesin, rakip kaleye bir atağın dahi olmaz mı? Yatırımlar güzel, karşılığı yok. Olmalı hem de çabucak olmalı. Yoksa baş ağrısı. Aykut Hoca’ya kızıyorduk, bu kadar geride top çevrilmez diye. Aynı hastalık Erol Bulut’ta da var. Taraftar iki senedir hüsran yaşadı. Üçüncüyü kaldırmaz. Hatayspor’u Başakşehir karşısında beğenmiştim. Dün gece yine aynı futbollarını oynadılar. Orta alanı diri tutup savunmaya aşırı önem vererek, pozisyonları bertaraf ediyorlar. Bu takıma gol atmak kolay değil. Dakika 60 olmuş Hatay, F.Bahçe’yi ceza alanı içine sokmamış. Bu biraz da Sarı-Lacivertlilerin kötü futboluyla alakalı. Meslektaşlarımın ortak görüşü F.Bahçe’nin ağır oynadığı yönünde. Ribeiro ve Sackey’ye çıkan kırmızı kartlar doğru. Ne kadar kötü oynarsan oyna, 9 kişi kalmış bir takımı yenemiyorsan ayıp olmuyor mu?