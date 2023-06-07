Çağrıya istifa tepkisi
Fenerbahçe’de camianın ve taraftarların büyük bölümü başkan Ali Koç’un istifa etmesi konusundaki ısrarını sürdürüyor. Koç’un, “Aday çıkarsa olağanüstü genel kurul kararı alırım” açıklamasını yapıp ardından “Yeni sezonun takım planlaması sürecine girilmişken henüz bir başkan adayının olmaması, olağanüstü seçimli genel kurulun yapılabileceği tarih de dikkate alındığında F.Bahçe’yi bir sezon daha hedeflerinden uzaklaştırma riski taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir” demesi taraftarlardan ilgi görmeyip özellikle sosyal medyada “istifa” tepkisiyle karşılandı. Koç, Türkiye Kupası öncesi camiaya “kenetlenin” çağrısı yapsa da taraftarların yakın zamanda ikinci kez Ali Koç’un istifa etmesi için Kadıköy’de geniş katılımlı bir organizasyon gerçekleştireceği öğrenildi. Camianın bir bölümü, Mehmet Ali Aydınlar’ın aday olabileceğini konuşurken, Sadettin Saran’ın da adı kulislerde geçiyor.
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