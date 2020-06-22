Futbolsuz maç

22 Haziran 2020 Pazartesi

F.Bahçe’nin 2 yıl önceki kongresini anımsıyorum. Ali Koç, Aziz Yıldırım’a karşı ezici üstünlük sağlayarak gelmiş, beyaz sayfa açacağından söz etmişti, o gün bugün söylediği beyaz sayfa bir türlü gerçekleşmedi. Açılacak gibi de görünmüyor. Bu benim kişisel fikrim. Koç’un ilk yılında F.Bahçe, bitime haftalar kala düşme potasından uzaklaşmış, bütün olumsuzlukları tecrübesizliğe vermiştik. İkinci yılında Ali Koç’un tecrübe kazanacağını düşündük. “Aynı hataları bir daha yapmaz” dedik. Yanıldık. Teknik direktör gönderildi, transferler hayal kırıklığı yarattı, lige erken havlu atıldı, kupa hüsranla son buldu. Trabzon maçında Deniz Türüç değişikliğinde olup biteni sizlere buradan aktarmıştım. Öyle her kafadan sesler çıkar, çıkmaya da devam ederse yazık olacak F.Bahçe’ye. 3-5 gün önce yazdım. Çok acil bir teknik direktör lazım. Ahmet’in, Mehmet’in demesiyle bu işler olmaz. F.Bahçe, deneme yeri değil. Otorite yok, disiplin kalmamış. Emre; kenardan bağırıyor, kart görüyor, Ozan; rakibinin ayağına basıyor, ceza alıyor. Kruse, alıp başını gidiyor. Böyle vurdumduymazlık olmaz. Alman futbolcu, F.Bahçe’nin şubattan beri ödeme yapmadığını söylemiş. Paranı er ya da geç alırsın. Bu kulüpte kimsenin parası kalmadı. Peki sen o formanın hakkını verdin mi? Yönetim, önümüzdeki sezon için yine 3-4 yıldız transferden söz ediyor. Umarım gelecek isimler başağrısı olmaz. Hani geleceğiniz altyapıda, gençlerdeydi? Aldığım duyumlara göre amatör branşlarda küçülmeye gidiliyormuş. F.Bahçe bugün basketbol, voleybol, atletizm, boks, masa tenisi, yüzmede başı çekerken böyle bir karar hiç hoş değil. Futbola neler harcadınız neler. Karşılığı oldu mu? 7 yıldır taraftarlar, lig şampiyonluğuna hasret.

Kasımpaşa-F.Bahçe mücadelesinden bahsedeyim biraz; futbolun olmadığı maçtı. Düşünebiliyor musunuz? İki taraf da ilk 30 dakikada şut çekemedi. Bir Avrupa’ya bakıyorum bir de bize. Halimiz içler acısı. F.Bahçe’nin durumu ne olacak? Takımı izlemek işkence. Karşılaşmayı 2 golle kazanan Kasımpaşa son 6 maçta, 5 galibiyet, 1 beraberlik almış, süper. Bravo Fuat Çapa’ya, bravo futbolcularına..