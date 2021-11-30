Golcün yoksa

30 Kasım 2021 Salı

F.Bahçe, bu sezon hesapta olmayan puanlar kaybetti. G.Saray maçına kadar kara bulutlar takımın üzerinde fazlasıyla kaldı. Derbideki galibiyet olmasa ortalık yangın yerine dönecekti. Bu zor deplasmandan çıkarılan üç puan yüzleri güldürürken geçmişteki olumsuzlukları bir anlamda unutturdu. F.Bahçe aynı duruma düşmemek için dikkat etmeli. İkinci defa toparlanması güçleşir. Sistem değişikliği işe yaradı mı; yaradı. Futbolcular başkanla konuşmasalar, Ali Koç, Pereira’ya sistemi değiştirmesi için baskı yapmasa her şey yine eskisi gibi devam edecekti. Koç’un hamlesi işe yaradı. Bir teknik adamın B, C planları olmalı. Ali Koç’un, Pereira’ya yaptığı müdahalenin benzerlerini Ali Şen ve Aziz Yıldırım dönemlerinde görmüştüm. Hatta iki başkandan birinin “Sahaya şu takımı çıkar” diyerek teknik direktörünün eline yazdığı kâğıdı tutuşturduğunu bilirim.

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Şimdi Konferans Ligi’nde boy gösterecek. Pereira daha yolun başındayken “Avrupa’da iddialı olmamız mümkün değil” yorumunu yapmıştı. Bu düşüncesi yanlış. İşi ciddiye alsa gruptan çıkılırdı. Madem bizim ligi önemsiyor o zaman Konferans Ligi’nde gençleri oynatsın. Hiç olmazsa tecrübe kazanırlar. Yoksa otura otura çocuklar paslanacaklar. Muhammed ile Arda’yı iki üç maç gördük sonra kayboldular. Gençlere böyle sahip çıkılmaz.

İRFAN NİYE ÇIKTI?

F.Bahçe’nin deplasmandaki rakibi Göztepe’ydi. Sarı-Lacivertlilerin ilk 11’ine Pereira’nın dokunuşları olmuş (Crespo, Meyer, Serdar Aziz, Serdar Dursun). Szalai’yi yine göremedim. Haftalardır yok. Göztepe karşısında son 3 dakika oyuna girdi. Macar stoperin devre arası Avrupa devlerinden birine gideceğini düşünüyorum, iş bitmiş gizliyorlar. Her iki taraf maçı isteyince güzel bir 90 dakika oldu. Mesut’un pas hatasından Jahovic’le Göztepe öne geçti. İkinci yarıya F.Bahçe hızlı başladı, İrfan Can Kahveci’nin asistinde Serdar Dursun kafayla topu ağlara yolladı. Ancak Valencia’nın da yokluğunda Sarı-Lacivertlilerin gol yollarındaki sıkıntısı hâlâ sürüyor. 3 yıldır bir santrfor bulunmaz mı? İrfan Can’ın oyundan alınmasını hiç anlamadım. Hal böyleyken 1-1’e razı oldu F.Bahçe. Derbi galibiyetinin yarattığı hava da kısa sürdü.