İrfan Can’ın gecesi

20 Ocak 2022 Perşembe

Eğer bugün futbolda istikrar yoksa baş sorumlu kulüpleri yöneten kişilerdir. Canlı örnek F.Bahçe Başkanı Ali Koç. Geldiği günden bu yana 9 teknik direktör değiştirdi. Uzun vadeli kalan yok. Sürekli sistem değişiyor. Gel de futbolcudan performans bekle. Böyle başarı mı sağlanır? Şimdi Koç, yeni sezon için 10. teknik direktörünü arıyor. Pes vallahi! F.Bahçe kıymet nedir bilmiyor. 3.5 yıldır takımın golcüsü yokken teknik direktörler Ersun Yanal ile Erol Bulut’un işe yaramaz diye gönderdiği Frey, Samatta, Slimani ve diğerleri Avrupa’da şov yapıyor. Bugün Frey’in attığı gol sayısı; Valencia, Serdar Dursun ve Berisha’nın toplamından fazla. Sadece Frey mi? Sarı-Lacivertlilerde daha ne cevherler vardı teknik direktörlere takılan. İsmail Kartal, Altay maçı öncesi iddialı sözler söyledi, şampiyonluktan bahsetti. Ancak ilk yarıdaki F.Bahçe durgun bir görüntü çizdi. İkinci devre değişikliklerle Sarı-Lacivertliler toparlandı, tempolu oynadı. Kuşkusuz İrfan Can, attığı gol ve yaptığı asistle gecenin yıldızıydı. Kartal, takımın psikolojisini toparlarsa seri galibiyetler gelebilir.

