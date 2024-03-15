Hilmi Türkay
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İşte hakem bu

15 Mart 2024 Cuma

Konfederasyon Kupası’nda Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi. İşi sıkı tutarlarsa yolun sonu aydınlık. Çünkü rakipler denk güçte ve Sarı-Lacivertliler, favori gösterilen 3-4 takımdan birisi. Peki Fenerbahçe, hangi kupaya daha çok ağırlık verir? Lige mi Süper Kupa’ya mı Konfederasyon’a mı? Kupa seçimi yapacağını sanmıyorum. Kadrosu zengin, üç kupayı kaldıracak gücü var. En büyük handikap, maçların 2-3 gün arayla oynanması. Yıllar sonra ilk kez böyle bir fikstüre tanıklık ediyorum. Daha önceleri hiç rast gelmedi. Milli maç arası biraz olsun futbolcuların üzerlerindeki yorgunluğu alacaktır.

Belçika’daki 3-0’lık kazanım, Kadıköy’de tribünleri yine aşırı doldurdu. Hem destek tam destek, Ama asıl düşünceleri, kuşkusuz pazar günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçıydı. Karşılaşma her türlü sonuca gebe. İki kulüp, 2011 yılı (F.Bahçe şampiyon olmuştu) gerginliğini henüz üzerlerinden atmış değil. Bugün Fenerbahçe- Galatasaray arasındaki kavga ne ise TrabzonsporFenerbahçe kavgası da aynısı. Bu kavgalar hiç bitmez.

3-0’ın rövanşında harika bir hakem izledim. Sadece ben değil, herkes takdir etti Karadağlıyı. Oyuncular da iyi niyetli olunca futbol güzelleşti. Süper Kupa’ya hakem aranıyor, getirsinler Nikola Dabanovic’i. Fenerbahce yine iyi mücadele etti, üretkendi. Maçın her anını önemsedi. Pozisyonları oldu. Kötü isim göremedim. İsmail Kartal’ı da kutluyorum. Hocam Ryan Kent’e biraz daha fazla şans tanı. Belçika temsilcisi kötü takım değil. Tur harika... 8 takım arasındayız. Şimdi rakibimizi bekleme zamanı...


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