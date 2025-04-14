Livakovic farkı

14 Nisan 2025 Pazartesi

Futbolda bazen şans yanınızda olmalı. Sivas-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 45 dakikasına bakıyorum ev sahibi sahaya hakim. Oynuyor iyi mücadele ediyor. Buna ilave olarak girdikleri 4 net gollük pozisyonları var. Buradan izleyenlere soruyorum. Livakovic devleşmese skor ne olurdu? F.Bahçe ne yapmak istiyordu çözemedim. Bu kadar kötü oynamasını açıkçası kabullenemiyorum. Talisca’nın o muhteşem frikiği gole dönüşmese başka olumlu gelişmesi yok. Olacak iş değil. İkinci yarıyla beraber F.Bahçe kıpırdar göründü. Topla daha haşır neşir oldu. Önce attı sonra yedi ama Sivasspor oyuna başladığı gibi değildi. F.Bahçe zoru başardı. Üç puanın altındaki imza bana göre tartışmasız kaleci Livakovic’in olmalı.