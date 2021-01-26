Mesut’a kim ayak uyduracak?

26 Ocak 2021 Salı

Kadrosuna sayısız futbolcu katarak transferin bir numaralı takımı olan F.Bahçe, ligin ilk yarısını Beşiktaş'ın iki puan gerisinde ikinci sırada bitirdi. Bugün Sarı-Lacivertliler eğer pozitif yönde futbol oynasaydı şimdi puan tablosunun en başında yalnız oturuyor olacaktı. Sorumlu Erol Bulut'tur. Bu işler öyle birkaç futbolcunun sırtını sıvazlamakla olmaz. Üretken ol, akıcı futbol oynat. Formayı adaletli dağıt. Başkan Ali Koç dahi oynattığın kötü futboldan şikâyetçi. Camiada herkesin güvencesi Mesut Özil. O dünyadaki üç yıldızdan birisi. Böyle durumda beklentiler büyük oluyor. Ancak beklentiler bazen hayal kırıklığı yaratabilir. Bunun geçmişte örnekleri çoktur. Mesut takımını tartışmasız sırtlar, fakat tek başına Mesut F.Bahçe'yi şampiyon yapamaz. Samatta, Valencia, Cisse, Mesut'a ayak uyduracak “al ver” yapabilecek adam değiller. Belki Thiam, belki Pelkas. Mesut'un özelliği dar alanda paslaşarak sonuca gitmektir. Sıkıntı teşkil eden üçüncü bölgeye bir, hatta iki kişi gerekiyor. Kasımpaşalı Koita olabilir. Gineli ülkemizde üçüncü yılını yaşıyor. Bu sezon başı 9 maç oynadı, 4 gol attı. Alacak meselesi yüzünden kulübüyle sıkıntı yaşıyor ve oynatılmıyor. Vedat Muriç Lazio'da mutsuz, kiralanabilir. Ya da İrfan Kahveci, Edin Visca’dan birisi.

SZALAİ’NİN KUMAŞI İYİ

F.Bahçe’nin yeni Macar stoperi Szalai’ye “Hoş geldin” diyelim. Adet yerini bulsun. Kumaşı iyi. Türk futbolu yeni bir kaleci daha kazanıyor. Adı Doğan Alemdar, yaşı 18. Tabii ki daha pişecek ama verdiği sinyaller olumlu. Thiam’a nazar değmesin. Boş geçmiyor. Caner Erkin, Mesut’tan sonra takımın ikinci bankosudur. Bu böyle bilinsin. Mücadele hep Sarı-Lacivertlilerin kontrolü altında geçti. Samatta ve Cisse ile skor 3-0 oldu. Oyuna göre skor daha da büyüyebilirdi. Kayserispor kötü bir maç geçirdi.