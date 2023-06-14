Hilmi Türkay
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Vefa semt adıymış!

14 Haziran 2023 Çarşamba

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen, yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak için ekibiyle mücadele eden, ligi Galatasaray’a kaptırmasına karşın Sarı-Lacivertlilere Türkiye Kupası’nı kazandırıp Avrupa’da başarılı bir sezon geçirten Jorge Jesus dün Türkiye’den sessiz sedasız ayrıldı. Portekizli hocanın gidişinde, gelişindeki coşkudan eser yoktu. Jesus dün yardımcıları ve ailesiyle birlikte ülkesi Portekiz’e döndü. Ancak onu uğurlamaya ne Ali Koç gitti ne de yönetim kurulundan bir kişi...  

Jesus’un ardından ikinci vedayı Valencia yaptı. Ekvadorlu forvet, Brezilya takımı Internacional’le 3 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki santrfor, ligde 29 kez ağları sarsıp gol kralı oldu. Valencia bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkıp rakip fileleri 33 defa havalandırdı. 

SERGEN YALÇIN’DAN AÇIK KAPI

Beşiktaş’ı şampiyon yapan Sergen Yalçın, Jesus’un ardından Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olacağı yönündeki iddialar için “Fenerbahçe’den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz” dedi.

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