08 Mayıs 2023 Pazartesi

Futbolumuzda teknik direktör gönderme işi kanayan yara. Kulüplerimiz sezon başı bir hoca ile anlaşıyor, transferler yapılıyor, maçlar başlıyor. 2-3 hafta işler yolunda gitmiyor, tribünlerden istifa sesleri. Oysa daha yolun başı. Ama tahammül yok. En kolay çare teknik adamı göndermek. Öyle yapıyorlar. Yerine başkası geliyor. Bakıyorlar yine başarı yok. O da gidiyor. F.Bahçe dahi bir sezonda 4 teknik adam değişikliği yapmıştı. Ligin sonu yaklaştı, Giresunspor Hakan Keleş’i gönderdi yerine İrfan Buz’u getirdi. Giresun sıralamada kritik yerde, düşebilir, düşmeyebilir de. Daha önce F.Bahçe’yi ve G.Saray’ı yenen takımın başında Hakan Hoca yok muydu? Yönetim neden 4 hafta daha Keleş’e dayanamadı? İrfan Buz takımı ligde tuttu diyelim, kahraman mı olacak? Ya takım küme düşürse? Bizim kulüplerdeki yöneticiler arasında futbolun “F”sinden anlamayan o kadar çok insan var ki! F.Bahçe, Sivasspor’la deplasmanda 4 gün içinde lig ve kupada iki maç oynadı. Bu kentte antrenman sahası bulunamadığından İstanbul-Sivas yolculukları takımı etkiledi. Sırada Giresun deplasmanı vardı. Jesus’un maç öncesi 11’ini kestirmek çok güç. Dün yine farklı isimler gördük. Hep diyorum ya Fenerbahçe’nin maçları izlenmez, bu takım insanı hasta eder diye. Haftalardır stresli maçlar, kötü mücadele ve Giresun’un ikinci tokadı! Bu sonuç Jesus’a yazar... Şimdi dizinizi dövün. Kaçıncı fırsat geldi elinize ama değerlendiremediniz. Yazık

