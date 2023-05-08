Yazık!
Futbolumuzda teknik direktör
gönderme işi kanayan yara.
Kulüplerimiz sezon başı bir hoca
ile anlaşıyor, transferler yapılıyor,
maçlar başlıyor. 2-3 hafta işler
yolunda gitmiyor, tribünlerden istifa
sesleri. Oysa daha yolun başı. Ama
tahammül yok. En kolay çare teknik
adamı göndermek. Öyle yapıyorlar.
Yerine başkası geliyor. Bakıyorlar
yine başarı yok. O da gidiyor.
F.Bahçe dahi bir sezonda 4 teknik
adam değişikliği yapmıştı. Ligin
sonu yaklaştı, Giresunspor Hakan
Keleş’i gönderdi yerine İrfan Buz’u
getirdi. Giresun sıralamada kritik
yerde, düşebilir, düşmeyebilir de.
Daha önce F.Bahçe’yi ve G.Saray’ı
yenen takımın başında Hakan Hoca
yok muydu? Yönetim neden 4 hafta
daha Keleş’e dayanamadı? İrfan Buz
takımı ligde tuttu diyelim, kahraman
mı olacak? Ya takım küme düşürse?
Bizim kulüplerdeki yöneticiler
arasında futbolun “F”sinden
anlamayan o kadar çok insan var ki!
F.Bahçe, Sivasspor’la deplasmanda
4 gün içinde lig ve kupada iki maç
oynadı. Bu kentte antrenman sahası
bulunamadığından İstanbul-Sivas
yolculukları takımı etkiledi. Sırada
Giresun deplasmanı vardı. Jesus’un
maç öncesi 11’ini kestirmek çok
güç. Dün yine farklı isimler gördük.
Hep diyorum ya Fenerbahçe’nin
maçları izlenmez, bu takım insanı
hasta eder diye. Haftalardır
stresli maçlar, kötü mücadele ve
Giresun’un ikinci tokadı! Bu sonuç
Jesus’a yazar... Şimdi dizinizi dövün.
Kaçıncı fırsat geldi elinize ama
değerlendiremediniz. Yazık
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