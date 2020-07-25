AKP Ateşle Oynuyor!

25 Temmuz 2020 Cumartesi

Anayasanın değiştirilemez maddesinde devletin niteliği çok açık:

“Laik devlet.”

Çok yakın geçmişte Anayasa Mahkemesi tarafından “laikliğe karşı fiillerin odağı” olduğu hükmü verilen AKP’nin Genel Başkanı, dün “devletin başı” sıfatıyla birçok uygarlığı simgelediği için müze yapılmış bir tarihi yapıyı camiye çevirtip orada bir anlamda imamlık yapıyor.

Çok yakın geçmişte milletvekili seçildiği Refah Partisi’nin “laikliğe karşı fiillerin odağı” olduğu gerekçesiyle kapatılmasına neden olan yöneticileri arasında yer alan Şevki Yılmaz, dün Akit gazetesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularını doğrudan hedef alan şu yazıyı kaleme alıyor:

“İslam medeniyetimizle birlikte mabetlerimizi müzeye çeviren firavun ve şeddadilerin Allah’ın gücü karşısında nasıl yenildiklerine bugün yeniden şahit oluyoruz elhamdülillah!

Bugün, medeniyetimizin ve mabedimizin göğsüne değen namahrem eli kırdık ve Ayasofyamızı aslına döndürdük! İslam medeniyetimize kavuşacağımız kapıları açtık! Elhamdülillah!”

Yine dün...

Çok yakın geçmişte AKP ile iktidar olma mücadelesine girdiği için koalisyon ortaklığından ayrılan casusluk tarikatının darbe girişimi sırasında kendi makamında tam teslim olmuş Genelkurmay Başkanı olarak tarihe geçen Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı emrindeki Anıtkabir’den sorumlu albay, uydurulmuş bir bahaneyle bağımsızlığımızın dünyaya kabul ettirildiği Lozan Antlaşması’nın kutlanması ve Atatürk ile İsmet İnönü’nün anılmasına izin vermiyor!

Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen yapılar, kurumlar, kahramanlar, değerler, metinler her gün birer birer yok sayılıyor.

Bilmem ayrımında mıyız?

Türkiye’de olup bitenler teokratik bir devlet yapılanmasına doğru hızlı bir ivme kazandı.

AKP, Saray ve yandaşlarının, önümüzdeki ilk seçimleri yitireceğini anlayınca; devletin temelini ateşe vermeye karar verdikleri anlaşılıyor.

Ulusal birliği sağlayan temel kurucu toplumsal uzlaşmalarla birlikte anayasayı yok saymak da anlamına gelecek çok tehlikeli bir oyundur bu...

Adam Devleti

Devlet adamlığı dönemi kapandı. Adam devletindeyiz:

Karar, benim. Yasa, benim. Hukuk, benim.

Avukat da, savcı da, yargıç da, benim.

Dışişleri, İçişleri, Adalet, İmar, Orman, Tarım, Çevre; ne kadar bakanlık varsa, benim.

Vali, benim. Kaymakam, benim. Genel müdür, benim. Milletvekili, benim. Meclis de, benim.

Parti, benim. Parti başkanlığı, benim. Başkanlık, benim.

Danıştay, benim. Din, diyanet, benim. Ayasofya, benim. Ülkenin imamı da, ümmetin halifesi de, benim.

Saray, benim. Emniyet, benim. Ordu, benim.

Merkez Bankası, benim. Maliye, benim. Hazine, benim. Damat da, benim.

Futbol kulübü, benim. Şampiyon, benim.

Banka, benim; mal benim; mülk benim. Mülkün temeli de, benim.

Devlet, benim.

Ben, devletim...