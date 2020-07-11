Kız Adından Baraj Olmaz

11 Temmuz 2020 Cumartesi

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde, 17 Aralık 2017’de bir baraj temeli atmıştı AKP’li Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu.

Şu anda o barajın ve de temelinin yerinde yeller esiyor. Ama adı değişti.

Eski adı “Kızlaryolu Barajı”ydı.

Erkekleryolu olsa tamam da, kızların adından baraj mı olurmuş? Hem de reisin saray devletinde…

Saray, olmayan baraja ad biçmiş, “Devrez Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Barajı olsun” buyurmuş.

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, emri yerine getirmiş, 3 yıl önce temeli atılmış, bir gram su tutmamış, tek torba çimento atılmamış baraj için övgüler düzmüş:

“İnşallah yeni isminin bu baraja hız kazandırmasını temenni ediyoruz.”

Baraja, ismi ile hız kazandıracak Hasan Zuhuri Sarıkaya kimdir derseniz?

Suudi Arabistan Kral Abdülaziz Üniversitesi eski öğretim üyesi. Büyük reisin, İstanbul reisliği döneminde İSKİ Yönetim Kurulu üyesi, başbakanlığı döneminde de Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı…

Baraj, kız adından kurtuldu ya, artık murdar olmaz…

Kahraman Bakan

Salgın nedeniyle turizmi kurtarma adına tatil kredisi çıkarıyorlar. Türkiye’de aşağı yukarı 9 bin 500 sertifikalı seyahat acentası, firması var.

Bunların arasından yalnızca 9 firma, tatil kredisi kapsamına alınıyor. Bunlardan biri de ulusal kahraman Mustafa Necati’nin adını kendi evinden söküp, Atatürk’e “firavun” diyen adamın adını veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait turizm acentesi…

Bakan Bey, gemisini kurtaran kaptan olduğu için günümüzün kahramanlarından sayılıyor.

PVC’li Kale

Görmemişlik, kültürsüzlük ve de cehalet bu ülkeyi tüm değerleri ile birlikte çürütüyor.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır gündeme taşıdı:

Yaklaşık 1500 bin yıllık Anamur Kalesi’ne plastik, PVC’den pencere takmışlar. Bir doğa harikası olan Cennet-Cehennem Mağarası’na da asansör koymuşlar…

Düşünün, bu kafa, Ayasofya’yı müze olmaktan çıkarırsa, oraya neler yapmaz!

Sahteyi Nereden Biliyor?

Dünyada iki büyük müzayede evi var: Christie’s ve Sotheby’s.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih tablosunu, onlardan birinden, Sotheby’s’tan aldı.

CHP’nin sağdan gelen milletvekilli İlhan Kesici diyor ki:

“Bu resim sahte!”

Nereden biliyor İlhan Kesici?

Alınan tablonun 15. yüzyılda yapıldığı söyleniyor.

1800’lü yılların ortasına değin fabrikasyon boya yok. İlhan Kesici, resmin boya analizini mi yapmış?

O dönemde resimler bez tuval ya da Mona Lisa’da olduğu gibi ahşap tabaka üzerine yapılıyor. İlhan Kesici, tabakanın ne zaman kesildiğine ya da tuval bezinin ne zaman dokunduğuna ilişkin radyo karbon analizini mi yapmış?

İlhan Kesici, resmin ekspertiz raporlarını ve sicil kayıtlarını görmüş mü?

Ve son soru:

İstanbul Belediyesi AKP’nin elindeyken tarikat vakıflarına aktarılan kamyon dolusu paraları hiç gündeme getirmeyen İlhan Kesici, bir sanat yapıtı almış olan CHP’li belediyeyi eleştirmeyi niye üstüne vazife ediniyor?

Anlamış değiliz…