Yakın Gelecekte Ne Olacak?

11 Eylül 2021 Cumartesi

Anayasa değişikliği, seçim barajı, erken ya da baskın seçim, olası cumhurbaşkanı adayları gibi konular, Türkiye’nin yakın geleceğini belirleyecek.

Başkentin siyaset kulislerinde, buna benzer gelişmelere ilişkin yapılan değerlendirmeleri şöyle özetlemek olası:

Anayasa değişikliği: AKP, bir anayasa değişikliği taslağını kapalı kapılar ardında hazırladığını duyuruyor. Muhalefet tarafından daha çok bir gündem değiştirme çabası olarak görülen bu çalışmanın başarıya ulaşması olası görülmüyor. Çünkü, AKP-MHP ortaklığının TBMM’deki sandalye sayısı buna olanak tanımıyor.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı: Görünürde Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener adları öne çıkıyor. Ancak, geri planda, Türkiye’yi yeniden parlamenter sisteme döndürme sürecinde toplumun çeşitli kesimlerinden onay alacak, muhalefet ittifakının üzerinde uzlaşabileceği, saygın, bütünleştirici bir ortak aday gereksinimi üzerinde duruluyor. Muhalefet ittifakı kanadı; kazanılacak bir seçim sonrası, devletin yeniden yapılandırılması, kurumların partizanlıktan kurtulması, yargıdan orduya değin tüm bürokraside AKP’nin uğrattığı yıkımın onarılması, liyakatin sağlanması, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının en az 2 - 2.5 yıl süreceği kanısında. Bu 2 - 2.5 yıllık süre içinde seçimi kazanan ittifak ortaklarını bir arada tutacak, onlar arasındaki uyumu sağlayacak, toplumda gelişebilecek gerilimleri düşürebilecek bir cumhurbaşkanı adayının gerekliliği üzerinde duruluyor.

Seçim barajının düşürülmesi: Barajın yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirilmesi, tümüyle MHP’nin oy oranının giderek düşmesiyle ilgili. Burada muhalefet ittifakına yönelik bir tuzak kurulmasından kaygı duyuluyor. Bugünkü sistem, baraj altında kalan partileri de kapsayan ittifakların, aldıkları oyların ittifak partilerinin Meclis’e daha çok temsilci getirmesine olanak sağlıyor. İktidar ortaklarının bu olanağı ortadan kaldırmak için yapacakları bir düzenlemeyle, küçük partilerin oylarının boşa gitmesine neden olmalarından kuşku duyuluyor.

Erken seçim: Cumhur İttifakı baraj düzenlemesi ve benzeri değişiklikleri içeren yasal düzenlemeleri gerçekleştirirse, bir yıl sonra seçim yapma olanağı doğuyor. Bu durumda, iktidar ortakları, en erken gelecek yıl sonbaharda seçime gidebilir.

Milli Görüşçü tabana selam: Yargıtay’ın dua ile açılması, Diyanet İşleri Başkanı’nın dini siyasete karıştıran açıklamaları gibi gelişmeler, desteğini yitiren AKP’nin kendi geleneksel Milli Görüş tabanını tutmaya yönelik tutumlar olarak değerlendiriliyor. Saray’ın Oğuzhan Asiltürk ile yakın ilişki kurması da Millet İttifakı’nda yer alan Saadet Partisi’nde bölünme yaratmaya yönelik. Dolayısıyla aynı tutumun bir parçası.

SÖMÜRÜNÜN SAĞI SOLU YOK

Taliban’ı Batı’nın özgürlük ve demokrasi havarisi ABD yarattı, besledi, büyüttü, kendisine ortak etti.

Böylece Afganistan’ın yoksul halkı ortaçağın da gerisine itildi.

Şimdi de komünist parti tarafından yönetilen Çin, Taliban’a sahip çıktı. Çin, Taliban ile el ele Afganistan’ın yeniden inşasına yardım edecekmiş!

Sömürünün sağı solu yok.

Afgan kadınlar, çocuklar ile toptan bir yoksul halkın özgürlüğü, hakları dünya egemenlerinin umurunda bile değil.

Gözleri yalnızca bağımsızlığını yitirmiş o ülkenin değeri 3 trilyon dolar dolayındaki kaynaklarının üzerinde...