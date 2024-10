Körfez, İzmir’in can damarı

11 Ekim 2024 Cuma

Körfez, İzmir’in en önemli özelliği ve zenginliği. Bizce İzmir’i İzmir yapan en temel olgu. Körfezsiz bir İzmir’i düşünmek, hayal etmek bile mümkün değil.

İşte tarihi boyunca İzmir’le bu denli bütünleşmiş körfezde, bugünlerde maalesef tehlike çanları çalıyor. İzmir Körfezi tüm uyarılarıyla alarm veriyor!

İZMİR VE KÖRFEZ HEPİMİZİN

İzmir ve İzmirliler olarak zorlu bir yaz dönemi geçirdik. Son dönemlerin en sıcak yaz mevsimini yaşadık. Ardından İzmir’in çevresinde meydana gelen orman yangınları çok büyük doğa tahribatı yarattı. Körfeze günlerce kül yağdı. Bütün bunlar ekolojik dengeyi altüst etti. Uzmanların ifadesine göre körfeze karışan atıklar da durumu ağırlaştırdı. Körfezde bir akıntı sirkülasyonunun yaratılamaması da sorunu büyüttü ve kirliliği derinleştirdi.

Unutulmamalıdır ki İzmir ve körfez hepimizindir. Körfez bu kentin belki de en önemli değeridir. Tarihsel süreçte kuşaktan kuşağa emanet edilen bir büyük zenginliktir. Bu emanet elbette günümüz İzmirlilerine de önemli sorumluluklar ve görevler yüklemektedir.

KÖRFEZE SAHİP ÇIKILMALI

İzmir’in yerleşimi tıpkı bir çanağa benzer. Bu durum genel olarak bir oditoryum, anfi tiyatro ya da bir statla benzeştirilir ve tanımlanır. Körfez, bu büyük anfi tiyatronun sahnesi veya stadın orta bölümündeki oyun sahası olarak düşünülebilir. Körfezin kıyılarından tepelere yükselen semtler ve yerleşim alanları da adeta tribünlerdir.

İşte böylesi bir bakış ve yaklaşımla, İzmir kentinin önemli bir bölümü hemen her gün körfezle iç içe yaşar. Körfezi gözler ve izler. Körfezdeki olumsuzluklardan doğrudan etkilenir. Bu nedenle, son günlerde körfezde yaşanan kirlenme ve olumsuzluklar, İzmirlileri derinden etkiliyor. İzmirliler gözlerinin önünde yaşananlara çok üzülüyorlar ve derin bir acı duyuyorlar.

KÖRFEZ NÖBETİ!

Eski bir İzmirli olarak doğrusu, bu acıyı ve üzüntüyü biz de yüreğimizin derinliklerinde fazlasıyla duyumsuyoruz. Evimizin ve işyerimizin konumu gereği, her gün ve her an bu olumsuzluklara doğrudan tanık oluyoruz. Daha doğrusu bu olumsuzlukları tüm hücrelerimizle yaşıyor ve içselleştiriyoruz. Pek çok İzmirlinin de böyle düşündüğünü biliyoruz.

Bizce günümüzde İzmir’in en önemli yerel meselesi ‘körfez kirliliği’ konusudur. İzmir’in tüm yerel dinamiklerini ve kanaat önderlerini bu gerçeği görmeye ve körfeze sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yerel yönetimlerden merkezi yönetimin ilgili birimlerine kadar, tüm kamu birimleri sorumluluk üstlenmeli ve inisiyatif almalıdır. Merkezi yönetimin sorumluluğu yerel yönetime yıkma yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Sorunun çözümü, kamunun bir ve bütün olarak seferberliğinden geçmektedir. İzmir’in yerel dinamikleri de bunun sıkı talepçisi ve takipçisi olmalıdır. Sözün özü, tüm İzmirliler körfez için nöbet tutmalıdır!..

***

Muğla, Yunus Nadi’ye ve Cumhuriyet’e sahip çıktı

Cumhuriyet gazetemizin, kurucusu Yunus Nadi adına 79 yıldır verdiği ve gelenekselleştirdiği ödüller; geçtiğimiz hafta sonu Muğla’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bu yılki ödül töreninin ayırt edici özelliği, ilk kez İstanbul dışında yapılmasıydı. Muğla, kurucumuz Yunus Nadi’nin memleketiydi. Dolayısıyla bu etkinlik Muğla’ya yakışırdı ve doğrusu yakıştı da...

CUMHURİYET SEVDALILARI

Bu yılki törenin bir başka ayırt edici özelliği, gazetemizin 100. yaşı ile buluşması ve örtüşmesiydi. 79. Yunus Nadi ödülleri, kurucumuzun memleketi ve Kuvvayi Milliye’nin kenti Muğla’da veriliyordu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın ev sahipliğinde yapılan tören, oldukça samimi ve görkemliydi. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ile başkanlar Aras ve Köksal yaptıkları konuşmalarda; ödül töreninin bu yıl Muğla’da yapılmasının anlam ve önemine dikkat çektiler.

Bu buluşma, aynı zamanda 100. yaşını kutlayan Cumhuriyet’in Anadolu’ya açılması anlamına geliyordu. Gazetemizin birçok yönetici ve yazarının katıldığı etkinlikler, ödül alanlar ve katılımcılarla birlikte bir bakıma ‘Cumhuriyet sevdalıları’ buluşmasıydı. Kısacası, geçtiğimiz hafta sonu Muğla’da tam anlamıyla bir ‘Cumhuriyet rüzgârı’ esti.

FETHİYE BULUŞMASI

Muğla merkezinde yapılan ödül töreninin ardından bir başka etkinlik ve buluşma merkezi de Fethiye oldu. Fethiye, kurucumuz Yunus Nadi’nin doğum yeriydi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, çok doğru bir kararla kentin en güzel yerinde Yunus Nadi anıtı ve parkı oluşturmuştu. Aynı yerde bir kültür merkezi de hazırlanıyordu. İşte pazar günü, yontu sanatçısı Onur Fırat Fen’in yaptığı anıtın ve parkın açılışı yapıldı. Kültür merkezinde Yunus Nadi ve Cumhuriyet belgeliklerinin yanı sıra, yine Fethiyeli olan bir başka değerli Cumhuriyetçi Sami Karaören’in kitaplığı da bulunacak.

Vakıf başkanımız Alev Coşkun, Yunus Nadi’nin kurtuluş ve kuruluştaki önemli rolünü açılış töreninde anlattı. En önemli yönünün de Cumhuriyetin ilanını mecliste duyurması olduğunu ve Fethiyelilerin bununla övünç duyması gerektiğini vurguladı. Sami Karaören’in oğlu Cumhuriyet Vakfı Yöneticisi Mehmet Karaören de anılarla süslediği konuşmasıyla hemşehrilerine hitap etti. Başkan Alim Karaca da anıtın ve parkın oluşum sürecini anlattı. Açılış töreninin ardından yapılan Dr. Ceyhun İrgil’in yönettiği panele; gazetemiz yönetici ve yazarları Işık Kansu, Mehmet Karaören, Mine Kırıkkanat ve Miyase İlknur konuşmacı olarak katıldılar.

***

İzmir Spor Zirvesi

İzmir, spor alanında da köklü bir geçmişe ve güçlü bir geleneğe sahip kentimiz... Nice önemli sporcular ve spor insanları yetişmiş bu güzelim yöreden... İşte İzmir bugünlerde yeniden bu güçlü yönünü ve geleneğini canlandırmak istiyor...

SPOR KENTİ OLMAK

Başta yerel yönetim olmak üzere İzmir’in yerel dinamikleri, sporda yeni bir atılıma hazırlanıyor. Bu bağlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) ile İzmir Ticaret Odası’nın (İzTO) ortaklaşa düzenledikleri spor zirvesi İzmir’de yapıldı.

İzBB Başkanı Cemil Tugay ile İzTO Başkanı Mahmut Özgener, zirvenin açılışında yaptıkları konuşmalarda; İzmir’in spor kenti olması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurguladılar. Başkan Tugay, ‘sporumuzu da ekonomimizi de birlikte ayağa kaldıracağız’ dedi. Özgener, EURO 2032’de İzmir’in de olmasını istedi.

SPOR ENVANTERİ VE HARİTASI

Bizce zirvenin önemli yanı, yalnızca futbolla sınırlı kalmamasıydı. Voleybol ve cimnastik gibi kitle sporları da zirvede ayrıntılı olarak konuşuldu ve tartışıldı. Bir spor envanteri ve haritası oluşturduklarını vurgulayan Tugay, amatör spora desteği 22 milyon TL. düzeyine çıkardıklarını söyledi.

Zirvenin kamuoyunda yankılanan en önemli bölümü, üç efsane futbol adamı Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Fatih Terim’in zirvenin finalinde bir araya gelmesi oldu. Üç önemli isim, futbolun günümüzdeki sorunları ve geleceği üstüne görüşlerini açıkladılar.