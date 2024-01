Nohut nikâh, bakla kira

20 Ocak 2024 Cumartesi

Mikronezya’daki Yol Partisi istibdatı, Merkez Pastanesi’ndeki kakao rezervinin derinleşen ekonomik krizi kakao yağı, beyaz çikolata derken kaçak pudra şekeri geliriyle de aşamamıştı. Bedava dağıtılan ucuz uyuşturucu ve cima özgürlüğü aç halkın ayaklanmasını şimdilik önlüyordu.

Ama müstebit Ulu Çoban Muktedir Makropiç’in zaptiye raptiye vb. baskısını artırmasına karşın zayıfladığını gören muhalefet de ufaktan örgütleniyordu.

Tanrı Ol’a değil de Tanrı Şol’a iman eden muhalifler, gizli ayinlerini yeraltında sürdüren Şol Kilise papazları öncülüğünde Yol istibdatının çürüttüğü toplumsallığa alternatif bir yaşam biçimi kuruyorlardı.

Tanrı Şol’un adına kurulan alternatif toplum, dürüstlük ve erdeme dayanıyordu. Yoldaş yoktu, yurttaş vardı, cima suç değildi ama hayvan ve eşyayla seks günahtı, her yurttaş her eyleminde önce toplum çıkarını gözetmeliydi, kadın ve erkek eşitti, evlilik her alanda eşit bir ortaklık demekti, vb...

Tanrı Şol’a tapan muhalif Ayvaz Kurnazov ile muhalife Simir Testoviç, birbirlerini Şol Kilise’nin gizli pazar ayinlerinde tanımış ve sevmişlerdi. Kurallara uygun dini nikâhları kıyıldı, birbirlerine dürüstlük ve erdem sözü verip ortak yaşamlarına adım attılar.

Nohut oda bakla sofa bir ev kiralamış ve anlaşmışlardı: Kirayı Simir ödeyecek, diğer tüm masrafları Ayvaz karşılayacaktı.

Böyle çok mutlu ve muhalefetin bir gün istibdatı yeneceğine ilişkin epeyce umutlu, birkaç ay yaşadılar.

Ama zavallı damat muhalif Ayvaz; kötü kaderin haraşo ağlarına takıldı ve bir inşaatın yanından geçerken yanlış yönlendirilen kepçe darbesiyle öldü.

Sonsuz kederlere gark olan taze dul Simir, kocasının eşyalarına günlerce dokunamadı. Ay başı gelince kirayı ödeyeceği adres için evraklarını karıştırıp kontratı aramak zorunda kaldı.

Kira kontratını bulamadı ama mevta kocası Ayvaz Kurnazov üzerine kayıtlı tapusunu buldu!