Parazit yapma ABD!

21 Mayıs 2022 Cumartesi

Bir seçim olsun aradan çekilse, müdahil olmasa, burnunu sokmasa olmaz. İlle karışacak. Karışmasa olmaz çünkü. Seçimin nasıl sonuçlanacağına ilişkin onlarca düşünce kuruluşuna kaç rapor hazırlanmıştır şimdiden.

CHP’nin bugün akşamüstü yapılacak olan İstanbul mitingi öncesinde durup dururken ABD’nin sözüm ona kendi vatandaşlarına güvenlik uyarısı yapması neyin nesi Allah aşkına?

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, CHP’nin Maltepe mitinginde şiddet olayları yaşanabileceği gerekçesiyle vatandaşlarına “uzak durun” uyarısı yaptı. Elçiliğe göre mitingde şiddet olayları yaşanabilirmiş, polis TOMA’larla saldırabilirmiş, gaz fişeği, plastik mermi kullanabilirmiş. Sözün kısası, “Ayı çıkabülür, daş düşebülürmüş”.

Bu duyuruyu okuyan da Türkiye’ye gelen ABD vatandaşlarının Maltepe sahilinde sabah akşam volta attığını sanır.

Bizim bilmediğimiz bir şeyler mi planlanıyor, yoksa CHP mitinginin görkemli olmasını takozlamak mı?

BİZ BU FİLMİ GÖRMÜŞTÜK

Bu olay bizi yıllar öncesine, 5 Haziran 1977 seçimleri öncesine götürdü. Ecevit’in 4 Haziran’daki Taksim mitingine sayılı günler kala Başbakan Demirel’in durup dururken “Seçime üç gün kala talihsiz olaylar olabilir” şeklinde açıklaması oldu. Üç gün kalmadan önce de talihsiz olaylar oluyordu zaten. 1 Mayıs’ta Taksim kana bulanmış, İzmir mitingi öncesinde Çiğli Havalimanı’nda Ecevit’e suikast girişimi yapılmış, İstanbul’un birçok bölgesinde bombalar patlamaya başlamıştı. Çiğli’de Ecevit’e suikast girişiminde kullanılan ve Türkiye’de sadece üç adet bulunan ABD menşeli “Tengas” adlı silahın nasıl olup da karakolda görevli bir polisin kullanımına verildiği bulunamadı.

Demirel, sonunda baklayı ağzından çıkardı. Taksim mitingi sırasında Sheraton Oteli’nin üzerinden dürbünlü tüfekle Ecevit’e ateş edileceğine dair duyumlar aldığını “Çok gizli ve zata mahsus” damgalı bir mektupla Ecevit’e iletti. Eşzamanlı olarak MİT, Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de bu duyumu iletip önlem alınmasını istemişti.

Asıl önemlisi 1 Haziran günü Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun aynı gün görevinden alınmıştı. Hem de iki ay sonraki Yüksek Askeri Şûra beklenmeden. Ersun’un görevden alınması üzerine Genelkurmay Başkanı Semih Sancar’ın “TSK, macera peşinde koşanlara asla iltifat etmeyecektir” açıklamasının sırrı sonradan öğrenildi. Meğer Ersun, CHP’nin iktidarını önlemek için sık sık İstanbul’a gelip Özel Harp Dairesi (Kontrgerilla) bünyesinde çalışan subaylarla darbe toplantıları yapıyormuş. 1 Mayıs katliamı, Ecevit’e yönelik Çiğli suikast girişimi ve Taksim mitingi sırasında Ecevit’i hedef alacak suikast planı da Ersun’un başında bulunduğu bu grubun işiymiş.

Özel Harp Dairesi ya da diğer adıyla Kontrgerilla’yı NATO ülkelerinde kurdurtan, eğiten, tedhiş olayları çıkarmaları için emir veren merkez ABD’nin istihbarat kuruluşu CIA’ydı.

AKP’YE İKTİDAR YOLU BÖYLE DÖŞENDİ

Türkiye’nin ekonomik krizle boğuştuğu 1999 yılında yapılan seçimler sonrasında işbaşına gelen DSP-ANAP-MHP koalisyonu 2001 krizi ile IMF’yle stand-by anlaşması imzalamıştı. Tam da herşeyin düzelme yoluna girdiği 2002 yılında Ecevit’in hastalığı bahane edilerek önce Kemal Derviş, ardından ABD Büyükelçisi Pearson, Dünya Bankası Başkanı, TÜSİAD ve en sonda da MHP erken seçim diye tutturdu.

Bu dönemde çok ilginç olaylar oldu. O dönemde henüz iktidara gelmemiş olan AKP’nin iki önemli kurucusu Erdoğan ve Gül Beyaz Saray’da Bush’la görüştü. Ülkenin başbakanının sağlık raporları basına sızdırıldı. ABD Büyükelçisi Pearson, başbakan yardımcıları Yılmaz ve Özkan’a ABD’nin erken seçime soğuk bakmayacağını belirtti. Bunun anlamı “Erken seçime gidin”di.

TÜSİAD, önce bir açıklama ile hastalanan Başbakan Ecevit’in yerine vekâleten birinin görevlendirilmesini istedikten sonra Ferit Şahenk’in ev sahipliğinde toplanarak “Ecevit’e gidip çekil diyelim” kararı aldı. Sonradan CHP milletvekili olacak dönemin ATO Başkanı Sinan Aygün de Ecevit’e vesayet davası açtı.

Sonuçta seçime gidildi ve AKP tek başına iktidara geldi.

Şimdi diyeceksiniz ki ABD Başkanı Biden daha seçilmeden Biden’ın “AKP’ye karşı muhalefeti destekleyelim” çağrısı ne olacak?

Bakmayın siz ona. ABD her zaman sağ gösterip sol vurur.