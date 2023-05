08 Mayıs 2023 Pazartesi

Hitler’in propaganda bakanı Goebbels, “Kendi yaptığımız hataları karşı taraf yapmış gibi gösterip hücum edeceğiz” demişti. “Polonya kuvvetleri radyomuzu işgal etti” haberini yayarak Alman halkını galeyana getirdi. Hitler, “Alman halkı bu durumu affetmez” diyerek Polonya’yı işgal etti. İktidar bu konuda dersine iyi çalışmış ama nafile. Artık hiçbir yalanları tutmuyor. Onlar da bunun farkında olduklarından milleti korkutma yolunu deniyorlar. Millet bunu da yemiyor çünkü kimin korktuğunun farkında. Vaktiyle FETÖ ile birlikte çalışmış olan AKP kadroları bildik senaryoları şimdi seçim için hazırlıyorlar. Gelgelelim halk bunu da yemiyor. Çok zor durumdalar. Bir hayvan dostu olarak çocukluğumdan beri kedi, köpek beslerim. Gözlemciliğim mesleğim gereğidir. Köpek, korktuğu zaman havlar ve saldırır. Dünyanın en sevimli yaratıkları, belki konuşabilseler yalan da söyleyebilirler. Hayvanlara sevgim sonsuz ama yine de onlarla evlenmeyi hiç düşünmedim. Düşünenler varmış, öyle diyorlar. Alt beyin denen şey öyle çalışır. Kimin aklına gelir bir hayvanla evlenmek? Böyle bir şeyi düşünebilen beyin, her şeyi düşünebilir. Biraz psikolojiden anlayan herkes bunun farkına varır... “Vur de vuralım, öl de ölelim” diyen bir avuç zavallıya bir bakan “Onun da sırası gelecek” diyebiliyorsa bu faşizan bir yaklaşımdır. Halk her şeyin farkında. Bunlar sırça köşklerinde oturup yalanlarını sürdüredursunlar, muhalefeti aşağılamaya devam etsinler, 14 Mayıs’ta yanıtını halktan alacaklar. Kızgın Bekir de sertleşiyormuş. Ben ilk defa, sertleştikçe yumuşaklaşan birini görüyorum. Fıkra gibi adam. Hani birine sormuşlar ya, “Adın ne?” diye. “Mülayim” demiş. “Sert olsan ne yazar” demişler garibana. Bu kirli dil hepsinde var. Ayrıca bu iktidara yakışıyor da. Korktukları için korkutmaya çalışıyorlar ama ne fayda... Bunlar halktan kopunca halk da bunlardan koptu. Durum bu kadar açık, ortada... Şimdi yakında “Altın madeni bulundu” haberini de duyabiliriz. Petrol bulunur hep seçimden önce. Bunu bilmeyen yok. Z KUŞAĞI... Top sizde. İster auta atarsınız, ister gol atarsınız. Tercih sizin...



İHTİMAL



Bir kuş avcıya yakalanmazsa, bir balık oltaya takılmazsa iki ihtimal vardır. Ya avcı ve balıkçı acemidir ya da kuş ve balık şanslıdır. Ama bu iki durum da insan için farklıdır. İnsan işini şansa bırakmayacak kadar akıllıdır. “Bu benim kaderimmiş” deyip geçemez insan. Milli Piyango, kumar işleri falan beyhudedir. Emek olmadan yemek olmaz. Al piyango biletini, yat sırtüstü, sonra “kader” de. Ben Milli Piyango bileti alanların durumlarını anlıyorum. Ekonomik. Oradan bir şeyler gelirse belki düzlüğe çıkarız diye düşünüyor olabilirler. Ama bu çıkar yol değildir. Bileti zevk için al, heyecanlan. “Acaba bana çıktı mı?” diye oyalan falan. Bunlar benim çok iyi bildiğim işler değil. Ama ben (daha önce de söylediğim gibi) hiç Milli Piyango bileti almadım. Zaten adı milli kaldı ama kendi ne durumda Allah bilir.



TARZAN



Altan Erbulak çok büyük bir karikatürist, müthiş sahne sempatisi olan bir oyuncu ve büyük bir dost ağabeyimdi. Birlikte çok çalıştık. GÜM’de karikatür çizerken her an birlikte olduk. Kendi ağzından dinlediğim ve çok ilginizi çekeceğini umduğum bir olayı anlatacağım: Roma Olimpiyatları. Altan ağabey çalıştığı gazeteyi temsilen Roma’da. Amerikan Milli Takımı az sonra havaalanına inecek. Çok ünlü biri de var yüzme milli takımında: Johnny Weissmuller. Tarzan filmlerinin unutulmaz yıldızı. Harika bir yüzücü. İlk kez şampiyon olduktan sonra Hollywood peşine düşüyor ve Tarzan rolü ona veriliyor. Tabii ki Tarzan çok iyi yüzen biri. Oğlunun ismi Boy, karısının ismi Jeyn. Amerika’dan gelen uçak alana iniyor. Altan ağabey alanda. Veee, uçaktan Johnny Weissmuller iniyor. Oradaki gazetecilere el sallayarak “Hellooo girls” diyor. Tarzan biraz, hatta daha fazla yumuşak biri. Benim için sorun yok. Ayrıca soran da yok zaten. Amerika için ise bu mesele bile değil. Adam iyi yüzücü ve olimpiyat şampiyonu, ayrıca Tarzan. Yıldız oyuncu. Altan ağabey bunu bize ilk anlattığında çok şaşırmıştık. Sonra düşündüm. Bu adamın tercihleri mi önemli yoksa ne yaptığı mı? Hem Hollywood yıldızı hem olimpiyat şampiyonu.

Ama biz toplum olarak önyargılı olduğumuzdan “Bu nasıl olur?” demiştik. Bal gibi olurmuş meğer.

KAMİL ABİ’YE ŞİİRGİBİLER

Beklerken

Bana bir şeyler oluyor Kamil Abi,

Bir telaş, bir heyecan son günlerde

Misafir bekler gibiyim

Dört dönüyorum evin içinde...

İçime doğuyor Kamil Abi

Hemen temizlenecek evimiz

Hamam böcekleri, fareler yok olacak

Ve gelecek, ne zamandır

Beklenen misafirlerimiz





Bizim ev çok değişecek

Her odasına ışık girecek

Yeter ki, şu misafirler gelsin

Yüzü gülecek, büyük, küçük

Evdeki herkesin.





Kandemir Konduk