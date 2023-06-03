Sandıkta şüpheli sorular

03 Haziran 2023 Cumartesi

Seçimin üzerinden neredeyse bir hafta geçti.

Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

Öyle ya ilk turda kazanıyoruz diyen bir muhalefet bloku vardı. Benim de çıktığım birçok tartışma programına konuk olan altılı masada yer alan partilerin temsilcileri seçim güvenliği konusunda sorduğumuz sorulara gayet kendilerinden emin bir şekilde cevap vermişlerdi ve sandıkların güvende olduğunu beyan etmişlerdi.

Ancak açıklanan resmi seçim sonuçlarına göre benim cevabını alamadığım sorular var.

Şimdi çok kafamızı karıştırmadan sıra ile gidelim. Amacım kesinlikle bak bu nedenle seçim kaybedildi gibi bahaneler üretmek değil. Veriler ile soru sormak.

28 Mayıs seçim sonucu...

Erdoğan 27 milyon 834 bin 692 oy aldı, Kılıçdaroğlu ise 25 milyon 504 bin 552 oy aldı. Aradaki fark 2 milyon 330 bin kişi.

Toplam seçmen sayısı 64 milyon 197 bin.

Peki, kaç oy geçerli sayıldı, kaç kişi sandığa gitmedi?

Geçerli oy sayısı 53 milyon 339 bin, geçersiz oy sayısı 684 bin 372.

Sandığa gitmeyen seçmen 10 milyon 858 bin kişi. Bakın 28 Mayıs günü sandığa gitmeyen ve geçersiz sayılan oy toplamı 11 milyon 542 bin 547 kişi.

Peki, 14 Mayıs günü yani ilk turda sandığa gitmeyen seçmen sayısı kaçtı?

8 milyon 312 bin kişi yani 14 Mayıs-28 Mayıs arasında sandığa gitmeyen 2 milyon 545 bin 824 artmış.

Yani Cumhur İttifakı’nın ilk tur sonrası kazanamamasına rağmen yarattığı zafer havası seçmenler üstünde etkili olmuş. Muhalefet ise bu algıyı ne yazık ki kıramamış.

YSK’nin açıkladığı veriler üzerinden kafalarda oluşan sorulara cevap bulabilmek adına hem YSK’ye hem de parti temsilcilerine sorular sordum cevap alamadım.

Seçimlerden hemen önce YSK’nin bastırdığı oy pusulalarının adedinin neden çok olduğu hakkında sorular sormuştum.

(2023/308841 ihale kayıt no ile) YSK 249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulası bastırdı.

1. tur resmi seçim sonucuna göre cumhurbaşkanı seçiminde 55 milyon 833 bin, milletvekilliği seçiminde ise 55 milyon 836 bin yani toplamda 111 milyon 669 bin oy pusulası kullanıldı.

2. turda ise 54 milyon 23 bin oy pusulası kullanıldı.

Her iki turda kullanılan toplam oy pusulası sayısı 165 milyon 692 bin. Peki, YSK ne kadar oy pusulası bastırmıştı? Cevap: 249 milyon 670 bin. Yani kullanılmayan fazla bastırılan 83 milyon 977 bin oy pusulası var.

Oy sayımı bitince hemen bir tutanak tutulur. Kimin kaç oy aldığının yanında teslim alınan oy pusulası adedi, kullanılan ve kullanılmayan oy pusulası adedi tutanaklara yazılır. Yani hangi sandıkta kaç tane oy pusulası kullanıldı bellidir.

Bu sayıyı YSK temsilcilerine sordum. Cevap alamadım. Parti yetkililerine ulaşamıyorum zaten. Öyle ya bizlere seçim öncesinde neyi taahhüt etmişlerdi? Sandıklar güvende. Her sandıkta fazla sayıda varız. O zaman ıslak imzalı tutanaklarda vardır.

Mantıklı olan bu değil mi?

Değilmiş.

HalkTV de Kayda Geçsin programına katılan, CHP milletvekili seçilen Gökhan Günaydın, “İlk turda seçimin kaderini etkileyebilecek sayıda sandıkta yoktuk. Sahip çıkamadık. İkinci turda bu sayı azaldı ancak yine çok fazla sandıkta yoktuk. Sistem çalıştı ama ıslak imzalı tutanaklar eksik” dedi.

Yani Avustralya Sidney’de, Hatay’da ve birçok ilde cebinde 3 tane mühürlü oy pusulası ile oy vermeye çalışan örnekler mevcutken 83 milyon 977 bin olması gereken oy pusulası ne durumda öğrenemeyeceğiz!

NET CEVAP VERİLMİYOR



Hangi sandıkta, kaç sandıkta temsilci yoktu öğrenemeyeceğiz.

21 yıl geçti arkadaş. Her seçim aynı şeyleri konuşuyoruz. Sorumlu kim bilmiyoruz. Çıkıp açıklama dahi yapmıyorlar. Sorduğumuz sorulara karşı partiler kapı duvar.

“Seçimlerde olması gerekenden 1 milyon fazla seçmen var” diye soruyoruz. YSK de YSK temslicileri de parti yetkilileri de cevap vermiyor.

“Kaç tane görevlendirme kâğıdı ile oy kullanıldı” diye soruyoruz. YSK de YSK temsilcileri de parti yetkilileri de cevap vermiyor.

“Kaç tane yabancı seçmen oy kullandı” diyoruz net cevap verilmiyor.

750 BİN YENİ VATANDAŞ



Bakın değerli dostlar CHP Yetkilisi Onursal Adıgüzel daha önce yaptığı açıklamada Suriye, Afganistan, Libya, Irak ve İran doğumlu 240 bin seçmen olduğunu açıklamıştı. Bizler de bu sayılarda bir yanlışlık olduğunu söylemiştik. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce tam da bu söylediklerimizi belgelendirmiş.

2017-2022 döneminde konut alan yabancı sayısı 274 bin 258 kişi. Konut alanların 41 bin 182’si Irak uyruklu, 35 bin 335’i İran uyruklu, 31 bin 290 kişi Rusya uyruklu. 2022 yılında yabancıların en çok konut aldığı il ise İstanbul, Antalya ve Mersin.

Konut alan herkese ailesi ile birlikte vatandaşlık veriliyor. Her bir aileyi 3 kişi olarak düşündüğümüzde 750 bin yeni vatandaş yapıyor. Yabancı seçmen sayısı da doğal olarak bu sayıya göre artıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında 130 bin 914’ü reşit olmak üzere 230 bin 998 Suriyelinin Türk vatandaşlığı aldığını belirtti.

Bakın bu ev alarak vatandaşlık alan kişilerin dışındaki rakam.

Afgan, Somalili, Pakistanlı, Hindistanlı kaç Türk vatandaşı var bilmiyoruz.

Bu kişiler Türk milletinin kaderini belirliyor.

2002-2022 yılları arasında yabancılara 138 milyon metrekare büyüklüğünde taşınmaz satılmış. Yani İstanbul’u düşünün Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Kâğıthane ve Kadıköy ilçelerinin toplamı kadar yer satılmış.

Bu sorularıma cevap alana kadar sormaya devam edeceğim...