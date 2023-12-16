16 Aralık 2023 Cumartesi

TBMM’deki bütçe görüşmelerine büyük bir anlam kazandırıldı. İllerimize özgü lezzetler Meclis mutfağında pişirilip, Genel Kurul’da parmak kaldırıp indirmekten yorulan milletvekillerine ikram edildi.

Eskiden bütçe görüşmelerinde hangi gün hangi kurumun bütçesi konuşulacak diye merak edilirdi. Şimdi merak şu:

-Hangi gün hangi ilin lezzetini tadacağız?

AKP’nin icat ettiği cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Bütçe Yasası’nın virgülüne dokunmak yasak. Sadece üzerinde konuşup oyluyorsunuz. Ret de yasak. Böyle bir şey olursa cumhurbaşkanı geçen yılın bütçesinde oynama yapıp devam ediyor.

O zaman niye Meclis’te günlerce görüşme yapılıyor sorusu, ciğer partisiyle tam yanıtını buldu.

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Bakanlardan hangisine ülkenin ciddi bir konusunu sorsanız yanıt hazır:

-Gündem Filistin!

Gerçekten Gazze’de yaşananlar insanlık dramı. Gazze artık mezar şehir. Yakında ölü sayısı canlıyı geçecek.

Ciğerimiz yanıyor!

Aman dikkat! Közler biraz fazla harladı, ciğerler yanmasın! Şişleri çevirin hızlı hızlı, iki taraf eşit pişsin... Eşitlik karakterimizdir.

Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammet, kuryelikle ekmeğini kazanan Yunus Emre’yi eziyor. Tam bir trafik cinayeti. Sonrasında yaşananlar da hukuk cinayeti. Polisinden savcısına kadar herkes seferber olup Muhammet’in yurtdışına gitmesine yardım ve yataklık etmiş. Suçlu kim? Yunus Emre! Ölme suçu işlemiş! Kamuoyu bastırınca gerçeğe doğru meylettiler ama yurdumuzda yurttaşımızın hakkını arayamıyoruz.

Ciğerimiz yanıyor!

Aman dikkat! Kırmızı biberleri çevirelim derken ciğerleri yakmayalım. O ciğerler yanarsa ciğerimiz yanar...

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verecekler, günlerdir bekletiyorlar. Emekliler 5 bin voltluk elektriğe çarpılmış gibi gergin. Tüm yurttan Ankara’ya gelip haykırdılar, yine seslerini duyuramadılar.

Anlattıkları yaşam mücadelesini dinliyoruz...

Ciğerimiz yanıyor!

Aman dikkat! Közler küllerin altında kaldı, karıştırın biraz. Ama ateşi de çok yükseltmeyin, ciğerimiz yanar!

Heeey emekli sen de ikide bir çıkışıp durma:

-Bu mu bunca yıllık çalışmanın değeri!

İlgilenecekler, hele pişsin Meclis’in ciğeri!

Asgari ücrete artık yılda bir kez zam yapılacakmış. Aslında asgari değil, ortalama ücret oldu. Çalışanların yüzde 70’i asgari ücretli. Kimi işyerleri, “Bunu veremem” deyip kepenk indiriyor. İşsizlik mi, asgariye mecburiyet mi?

İkilem yaman... İş yarı açlık, işsizlik tam açlık!

Ciğerimiz yanıyor!

Heeey çalışanlar, ikide bir çıkışıp durmayın:

-Günlük kazanç ete değil, süte bile yetmiyor; ya bir ya iki şişe!

İlgilenecekler, az bekleyin. Ciğeri takmış bulundular şişe!

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İnsan iktidar kulu olmayagörsün, Meclis kürsüsünde ölümü izlerken bile görevini ihmal etmez!

Pek çok olaya milletin ciğeri yanarken, Meclis’te ciğeri yakmayıp, tam kıvamında pişirenleri ve icraatını yüksek sesle savunabilenleri kutlamak, “yüksek cesaret ödülü” vermek gerekir!

Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözü çok geride kaldı. Bunu mutlak yenilemek ve çağa uydurmak gerekiyordu. Türkiye dünyaya yepyeni bir devrimin haberini veriyor:

Et bulamıyorlarsa ciğer yesinler!

Akla bir de Orhan Veli’nin “Kuyruklu Şiir”i geliyor. Diyor ya:

“Uyuşamayız, yollarımız ayrı;/ Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi”

Her neyse... Aklımıza bir soru daha takıldı:

Hayli pahalı olmalı değeri...

Acaba kaç para tutmuştur Meclis’in ciğeri?