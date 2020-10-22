Sırıtıyor...

22 Ekim 2020 Perşembe

Görünen siyaset yorumcu istemez...

Bir yılı aşkın süredir, AKP’nin üç maddelik bir yol haritası olduğunu vurguluyoruz:

1-Ekonomi iyiye gidiyor havası verebilmek.

2-Bir dış başarı elde edebilmek.

3-Millet İttifakı’nı parçalamak.

Üçünde de sonuç alıcı başarı elde edilemedi.

Ekonomide “Katar Katar” para getirir, durumu toparlarız dediler ama anlaşılan oralarda da kuyunun suyu çekilmiş.

Katar yoksa “satar satar” görüntüyü kurtarırız diye baktılar. Satacak büyük şey de kalmadı. Bu yolda devam etmeleri için gözlerini iyice karartmaları gerek!

Sonuçta ekonomide sadece rakamlar iyi! Onun dışındaki her şey eksiye gidiyor.

Dış başarı için de uğraştılar.

Suriye olmadı, Libya’da denediler... Olmadı Akdeniz, Yunanistan hattında denediler...

Şimdi umut Azerbaycan... Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılması hepimizi mutlu edecek bir gelişme olur. Ancak iktidarın buradan iç politika için de pay çıkarmaya çalıştığı gerçek! Ahh Moskova’da masaya otursaydık! Sandalye değil, tabure bile olurdu ama olmadı işte!

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Gelelim zurnanın zırt dediği yere...

İktidar İstanbul seçimlerini kaybetmenin acısını hâlâ dindiremedi...

Eğer Millet İttifakı devam ederse bundan sonraki seçimlerin sonucu da bundan farklı olmayacak.

HDP operasyonunun da İYİ Parti operasyonunun da altında yatan bu...

Görünen o ki CHP’yi bölmek, parçalamak, kavgalı hale getirmek gibi çabalar sonuç vermedi. Bu, CHP’ye yönelik operasyonların biteceği anlamına gelmez. Ancak gündemde sözünü ettiğimiz iki parti var.

HDP’ye yönelik yol haritası şöyle görünüyor:

1-Tarafsız kalmasını sağlamak. Tabanı bu yönde diri tutmak.

2-Bu olmazsa HDP’yi siyaset yapamaz hale getirmek.

3-Bu da olmuyorsa üçüncü bir yol bulmak!

İYİ Parti iki yılda iki olağan kurultay, dört olağanüstü kurultay yaptı. Salt bu bile durumun ne kadar olağanüstü olduğunu gösteriyor.

Meral Akşener’e, “Eve dön” dediler, dönmedi. “Cumhur’a gel” dediler, gelmedi.

Şimdi, “sen bilirsin bacım” diyorlar.

İstanbul il başkanını İstanbul milletvekiline kırdırmanın başka hiçbir anlamı olamaz.

Buğra Kavuncu’nun geçtiği çemberler FETÖ’cülükse oradan geçenlerin beşte dördü AKP’li!

İstanbul milletvekili Ümit Özdağ’ın açıklamalarının ne anlama geldiğini Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Başkanı Ümit Özdağ’a sormak istedim!

En iyi o bilir!

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AKP’nin en takdir edilesi yanı şu:

Her türlü siyasi oyunu oynadıktan sonra bağırıyor: “Siyaset mühendisliğine soyunanların hevesi kursağında kalacak!”

Aslında bu cümleyi tersten okumak da mümkün!

Artık bütün oyunlar yalama oldu!

Sırıtıyor!

AKP’liler İYİ Parti’ye bakıp sırıtıyor ama...

Son oyun gerçekten sırıtıyor!

Sıradaki gelsin!