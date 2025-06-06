Yılın belki de en benzersiz İstanbul haftası başlıyor. Kurban Bayramı, bu kalabalık ve kaotik metropolü bir anda başka bir kente dönüştürüyor. Çünkü bayram, İstanbul’dan kaçanların zamanı. Memleketine kurban kesmeye gidenler, sahil kasabalarına tatil yapmaya kaçanlar, bu devasa metropolü geride bırakıyor. Geriye kalanlar içinse İstanbul, bir nebze nefes alabilen bir şehir haline geliyor. Bayramı İstanbul'da geçirenlerden biri de benim. Özellikle Kurban Bayramı'nda İstanbul'dan binlerce insanın gitmesi ile bence şehir en güzel zamanlarını yaşıyor. Tabii ki milyonlarca insanın yaşadığı bu şehrin tenha olması pek mümkün değil. Ancak bayram tatillerinde İstanbul'u terk edenlerin sayısı da pek az değil. Bakalım İstanbul bu bayramı nasıl geçirecek?

İşte Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacaklar için rota önerileri:



Adalar: Ama Büyükada Değil, Burgaz ya da Heybeli Tercih Edin

Kurban Bayramı'nda Büyükada hâlâ turistlerin akınına uğrarken, Heybeliada ve Burgazada daha yerel bir bayram sunar. Sabah ilk vapurla gidip, sahil yürüyüşü yapabilir, bir balıkçıda öğle yemeği yiyebilir, çam ağaçlarının gölgesinde güneşin batışını izleyebilirsiniz.

Ormana kaçış

İstanbul’un betonla kaplı sokaklarından yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta, hâlâ kuşların ötüşleriyle uyanan, rüzgârın yapraklara fısıldadığı ormanlar var. Bayram tatilinizin bir gününde Belgrad, Kemerburgaz Kent Ormanı, Aydos Ormanı gibi oksijen depolarında doğa ile başbaşa kalarak, piknik yaparak değerlendirebilirsiniz.

Denize Doğru

İstanbul'da olayım ama denize de gireyim diyenler için Şile en iyi seçenek. Kumbaba Plajı, Ayazma Plajı, Sofular Plajı, Uzunkum Plajı Şile'de deniz keyfi yapabileceğiniz başlıca kumsallar.

Tarihe yolculuk

Tarihi yarımada, İstanbul'un en önemli eserlerini ziyaret edeceğiniz kültürel bir cennet. Ancak şunu söylemeliyim ki bayram tatilinde tarihi yarımada muhtemelen kalabalık olacaktır. Ayasofya, Sultanahmet Camisi, Yerebatan Sarnıcı, Gülhane Parkı, Sirkeci Garı, Mısır Çarşısı burada ziyaret etmeniz gereken en önemli yerler. Rotanızı Sultanahmet'ten başlatıp Galata Kulesi'nin tepesinde İstanbul'u seyrederken bitirmenizi tavsiye ederim.