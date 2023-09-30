Kritik soru

30 Eylül 2023 Cumartesi

Kamuoyu her ülkede, ilginç cürümlerle, mafya eylemlerine büyük ilgi duyar. Ama bizde son birkaç yılda görülen mafya olayı, artık dikkatleri yoğunlaştırabileceğimizden çok oldu.

Azeri çetesi, İsveç çetesi, Gürcü çetesi, Rus çetesi gibi yabancılar da caba...

Son günlerde kamuoyu Ayhan Bora Kaplan’ın marifetlerini okuyor:

Ankara’da 2012 yılında cep telefonu satan biri. Yıl 2015’e geldiği zaman, 30 milyonluk arabayla oğluna sünnet düğünü yapmış.

Bu zatın kamuoyunu meşgul etmesinin asıl nedeni, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’ndan ayrılmasından sonra yerine gelen Ali Yerlikaya’nın, “Soylu” döneminin dosyalarını ve kadrolarını gözden geçirip görevlilerden önemli bir kısmının yetkilerini alması, yerlerini değiştirmesi ve o dönemde üstü kapatılmış dosyaları açarak üstlerine gitmesi.

Ayhan Bora Kaplan olayı bu serinin bir parçası... Çünkü Soylu dönemi, Türkiye’nin Organize Suçlar İnisiyatifi’nin Küresel Organize Suç Endeksi 2023 raporundaki yeri, 193 ülke arasında en kötülerin 14’üncüsü durumuna düştüğümüzü gösteriyor. Endekste en iyi ülke “1”, en kötü ülke “10” puanla derecelendirilmiş. Türkiye’nin 2021’deki puanı, 6.89 iken 2023’te 7.03’e yükselmiş.

“Organize suç” kavramına “insan ticareti (cinsel sömürü ve kadınları cinsel suç işlemeye teşvik yahut köle gibi çalıştırma), insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, eroin ticareti, kokain ticareti, sentetik uyuşturucu ticareti, mali suçlar, yenilenemez kaynakların yasadışı ticareti” gibi eylemler giriyor.

Kötü puanlı ülkelerin başında 8.15 ile Myanmar geliyor. Onu Kolombiya ve Meksika izliyor. Rusya bizden daha iyi çünkü 19’uncu sırada...

Türkiye’nin bu durumundan kim sorumlu olabilir?

Birçok mafya lideriyle bakanlık makamında fotoğraf çektiren Süleyman Soylu’dan başkası olabilir mi?

İlginç bir gelişme son bir haftada yaşandı: Aynen Soylu gibi, mafya liderleriyle makamında fotoğraf çektiren ve onlara duyduğu sempatiyi saklamayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu’ya açıkça sahip çıktı. Belli ki Yerlikaya’nın açtırdığı dosyalar Bahçeli’yi de rahatsız etmiş.

Nitekim Bahçeli Twitter hesabında, “MHP’nin Soylu’ya sonuna kadar sahip çıkacağını” söyledi. Elbette Soylu da teşekkürünü ifade etti.

Tüm bunlar olurken iktidarın üst noktalarında başka hesapların döndüğünü unutmamak lazım:

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ekim’de yeni yasama yılı çalışmalarına başlayacak olan Meclis’ten, “yeni anayasa” diye nitelendirdiği metni geçirmek istiyor. Ancak bunun için Meclis’te en az 360 oya ihtiyacı var. Oysa AKP’nin sandalye sayısı 263, MHP’ninki ise 50. Yani anayasayı değiştirmek için Erdoğan MHP’ye çok muhtaç.

O nedenle Erdoğan ya Türkiye’nin Uluslararası Organize Suç İnisiyatifi raporundaki durumunu düzeltecek bir politikaya yahut da TBMM’de muhtaç olduğu MHP’ye sahip çıkacak. MHP’ye sahip çıkarsa Ali Yerlikaya’ya, “Yasayı hukuku unut, MHP’yi kırmayalım” demek durumunda kalacak yahut da Ali Yerlikaya’nın yasa ve hukuka sahip çıkan tutumuna destek verecek.

Bunların ikisi de çok zor sorular.