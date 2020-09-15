Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Anlamsız Tartışmadan Hızla Çıkılmalı - Kemal ANADOL

15 Eylül 2020 Salı

CHP tüzüğünün 1. maddesi göre partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Mustafa Kemal’e Atatürk soyadını 1934’te TBMM çıkardığı özel bir yasayla vermiştir. Nokta!

Türkiye tek adam yönetiminde, işsizlik, pandemi, dış politika sorunlarıyla boğuşurken, Mustafa Kemal mi Atatürk mü tartışması yapmak partimize oy ve gönül verenlerin yüreğini sızlatmaktadır.

Atatürk’e en büyük zararı veren Kenan Evren’le en büyük savaşımı, 12 Eylül’de ikinci cumhuriyetçiler değil, Atatürkçüler vermişken, Atatürkçülükle Kenan Evren adını bağdaştırmak kaş yaparken göz çıkarmaktır!

Atatürk’süz Mustafa Kemal adıyla yetinmek, devrimleri laik cumhuriyeti yok saymaktır.

Kendisine büyük görevler düşen bir ortamda CHP, bu yanlış ve anlamsız tartışmadan hızla çıkmalıdır.

KEMAL ANADOL
CHP ESKİ GRUP BAŞKANVEKİLİ

Yazarın Son Yazıları

Anlamsız Tartışmadan Hızla Çıkılmalı - Kemal ANADOL 15 Eylül 2020
Çoklu Kriz Ortamında CHP - Dr. Bülent KERİMOĞLU 15 Eylül 2020
Yaşam Güneşimiz Atatürk Cumhuriyeti - Yekta Güngör ÖZDEN 14 Eylül 2020
Yeni Normal: Narsisizm - Gaby HINSLIFF (Çeviren: M. Birol GÜGER) 13 Eylül 2020
12 Eylül'ün Eğitime Etkisi - Mustafa GAZALCI 12 Eylül 2020
Tarımda Hasat Zamanı - Mehmet Şakir ÖRS 11 Eylül 2020
Ne Meczup Ne Akılsız - Hamdi Yaver AKTAN 10 Eylül 2020
9 Eylül'ün Ardından - Remzi KOÇÖZ 9 Eylül 2020
İzmir'in Kurtarılışı - Doç. Dr. Hüner TUNCER 9 Eylül 2020
Belgelerde ve Belgelerle Rıza Nur - Muharrem BAYRAKTAR 8 Eylül 2020
Eleştirmek Özgürleştirir! - Av. Hüseyin ERSÖZ 7 Eylül 2020
Sadık Usta Bizi Düşünmeye Davet Ediyor - Dr. Ömer ATAGENÇ 5 Eylül 2020
Sivas Kongresi - Prof. Dr. Hakkı UYAR 4 Eylül 2020
Bir Cumhuriyet Değeri: Dilhan Ege Eryurt - Prof. Dr. Erhan KARAESMEN 3 Eylül 2020
Hekimler Seçeneksiz Bırakıldı - Doç. Dr. Okan TOYGAR 2 Eylül 2020


Video Haberler