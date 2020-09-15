Anlamsız Tartışmadan Hızla Çıkılmalı - Kemal ANADOL
CHP tüzüğünün 1. maddesi göre partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Mustafa Kemal’e Atatürk soyadını 1934’te TBMM çıkardığı özel bir yasayla vermiştir. Nokta!
Türkiye tek adam yönetiminde,
işsizlik, pandemi, dış politika sorunlarıyla boğuşurken, Mustafa Kemal mi
Atatürk mü tartışması yapmak partimize oy ve gönül verenlerin yüreğini sızlatmaktadır.
Atatürk’e en büyük zararı veren Kenan Evren’le en büyük savaşımı, 12 Eylül’de ikinci cumhuriyetçiler değil, Atatürkçüler vermişken, Atatürkçülükle Kenan Evren adını bağdaştırmak kaş yaparken göz çıkarmaktır!
Atatürk’süz Mustafa Kemal adıyla yetinmek, devrimleri laik cumhuriyeti yok saymaktır.
Kendisine büyük görevler
düşen bir ortamda CHP, bu yanlış ve anlamsız tartışmadan hızla çıkmalıdır.
KEMAL ANADOL
CHP ESKİ GRUP BAŞKANVEKİLİ
Yazarın Son Yazıları
Video Haberler
- Bu görüntüler Karadeniz'de kaydedildi! Gergin anlar
- İmamoğlu’ndan Olay TV esprisi
- Tecavüzü ve ırkçı saldırıları öven video tepki çekti
- Jet hızıyla silinen videoyu Özel paylaştı
- Sosyal medya fenomeninin videosuna büyük tepki yağdı!
- ABD'de siyah ailelerden 'ırkçılıktan arındırılmış kent'
- Sokak ortasında darp edilen kadın bayıldı
- ABD yine ırkçı polis şiddetiyle gündemde
- Hastane güvenliği muhabirlere saldırdı
- Ümit Özat'ın 'motivasyon' konuşması gündem oldu