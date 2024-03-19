Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Bir Cumhuriyet aydını - Mustafa Gazalcı

19 Mart 2024 Salı

Cumhuriyet gazetesi yazarı, Barış davasından arkadaşım Ali Sirmen’i 17 Mart 2024’te yitirmenin acısı içindeyim.

Ali Sirmen, eşine az rastlanır bir laik Cumhuriyet aydınıydı. O aramızdan ayrılıncaya kadar yazdı. “Ağaçlar ayakta ölür” deyişi onun için geçerlidir. En son 6 Mart 2024’te Cumhuriyet’teki köşesinde “Laiklik Nedir?” adlı eşsiz ve unutulmaz yazısını okuyunca Laiklik Meclisi Sözcüsü Umut Kurunç’a, o meclisin bir üyesi olarak “Bu yazıyı değerlendirelim” dedim.

Ali Sirmen, Barış davasından cezaevinde yatarken Samim Lütfi takma adıyla yazıları Cumhuriyet’te yayımlandı. Çok az sayıda bilenlerin dışında herkes yeni, ışıltılı bir yazar doğduğunu sandı.

Her pazar günü köşesinde “Sevgili’ye” diye yazdığı, büyük bir olasılıkla çok sevdiği eşi Mine Hanım’a seslenerek kısa öykü tadında yazılar yazdı. O yazılarından sonra kimi zaman telefonla konuşur, “Ne olur bu yazıları sürdür” derdim. “Sağ ol Gazalcı” derdi. Sonra onları kitaplaştırdı.

Çok yönlü bir insan

Sevgili eşi Mine Sirmen’le evlenince mutluluğa erişti. Avukat olan Mine Hanım, sevecen iyi bir insandı. Eşi Ali Sirmen’i ve bizleri cezaevinde hiç yalnız bırakmadı. Sanki Ali Sirmen’in yaşam ve esin kaynağıydı. Mine Sirmen’in ölümü ve ardından geçirdiği ağır COVID onu sarstı. Ancak yeniden yaşama döndü, eşsiz yazılar yazdı.

Zaman zaman eski Barışçılar olarak onun da isteği doğrultusunda buluşurduk. Keskin zekâsıyla yaptığı esprilere kahkahalar patlardı. O toplantılarda acı, tatlı anılar anlatılırdı. Bir daha buluşalım derken birçok arkadaşımız gibi o da sonsuzluğa gitti.

Uğur Mumcu’nun çok yakın arkadaşıydı. İzmir’de Barış Derneği İzmir Şubesi’nin yaptığı 1 Eylül adlı toplantıda birlikteydik. 2020’de Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi’nin düzenlendiği törende Uğur Mumcu Onur Ödülü ona verilmişti. Uzun uzun söyleştik.

Ali Sirmen çok yönlü bir aydındı. Türkiye ve Fransa tarihlerini çok iyi bilirdi. Yazarlığı da dış ve iç politikadan spora uzanırdı. Sait Faik âşığıydı. Kimi oyunlarda, dizilerde oynamıştı. Yeni kuşakların onun kitaplarını ve onunla ilgili kitapları okumasını öneririm.

Oğlu Devrim’e, yakınlarına, Cumhuriyet gazetesine, sağ kalan Barış davası arkadaşlarına, sevenlerine başsağlığı dilerim. Işıklar içinde yatsın. 

Mustafa Gazalcı - 16., 22. Dönem Mv. Öğretmen

 

 

 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Barışın yılmayan savaşçısı: Ali Sirmen - Enis Coşkun 19 Mart 2024
Bir Cumhuriyet aydını - Mustafa Gazalcı 19 Mart 2024
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümü- Can Erenoğlu 18 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Bir ‘anıt adam’: Ali Sirmen
Özdemir İnce
Özdemir İnce Halvette düzenlenen işret meclisleri
Ali Sirmen
Ali Sirmen İyi insan
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Ali Sirmen’in ardından
Olaylar Ve Görüşler
Barışın yılmayan savaşçısı: Ali Sirmen - Enis Coşkun
Olaylar Ve Görüşler
Bir Cumhuriyet aydını - Mustafa Gazalcı
Şükran Soner
Şükran Soner Cumhuriyet ailesinde Ali Sirmen ile paylaşılmış acı tatlı anılar...
Murat Ağırel
Murat Ağırel Belediyelere para yetişmiyor
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Güvenlik kurulu!
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Annem hem eşinden hem babasından aylık alabilir mi?
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Futbolda ‘kara’ leke

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özel’den Erdoğan’a ‘para sayma’ tepkisi: ‘Duyunca ‘seçimi kazandık’ dedim’

Özel’den Erdoğan’a ‘para sayma’ tepkisi: ‘Duyunca ‘seçimi kazandık’ dedim’
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü
Prof. Dr. Babuşcu açıkladı... Bu ürünlere seçim sonrası zam gelecek

Prof. Dr. Babuşcu açıkladı... Bu ürünlere seçim sonrası zam gelecek
Lübnanlı sanatçı Hajj Ali İstanbul’a geliyor!

Lübnanlı sanatçı Hajj Ali İstanbul’a geliyor!
TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti

TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!

Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!
İYİ Partili Akalın: Tayyip Erdoğan MHP'yi elimizden aldı Devlet Bey'e iade etti

İYİ Partili Akalın: Tayyip Erdoğan MHP'yi elimizden aldı Devlet Bey'e iade etti
Kızıl Goncalar’a yeni transfer! ‘Cüneyd’in babası geliyor

Kızıl Goncalar’a yeni transfer! ‘Cüneyd’in babası geliyor