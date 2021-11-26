CHP’nin son İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş - Hamdi Yaver AKTAN

26 Kasım 2021 Cuma

İkisinin de soyadları aynıydı; biri önceki Dışişleri, diğeri İçişleri bakanıydı. Yakınlıkları sorulduğunda Turan Güneş esprili ve muzip üslubuyla “O doğan güneş, ben batan güneşim!..” diyerek yanıtlamıştı soruyu. Yanıt bir anlamda CHP yönetimini de eleştiriyordu; ancak başarılı İçişleri Bakanı’nın da hakkını teslim ediyordu.

Hasan Fehmi Güneş’i kaybettik!

Cahit Kayra gibi yazalım: “Yaşamaktan vazgeçti!”

Uğur Mumcu’nun arkadaşıydı.

CHP’nin son İçişleri Bakanıydı.

Türkiye’nin mavi olduğu dönemin bakanıydı; başarılıydı ve hedefteydi. Emperyalist ajanlara karşı tutumu ödünsüzdü. Dönemin valileri anlatacaklardır, anlatmalıdırlar da!.. Bakanlar Kurulu toplantısında “buz kesen” önerisini yaşayanlara bırakalım!..

Öyle sanıyorum ki döneminde bütün sınavları kazanan kaymakamlar vali yapılmadılar. Kaymakam olarak da ne kadar süre görev yapabildiler acaba? O başarılı insanlar etkin görevlerde olsalardı Feto takımı bu denli örgütlenebilirler miydi?

Bakanlığı sırasında Güvenlik ve İstihbarat Daire Başkanı Fevzi Amca’nın (Karaman) anlattıkları hafızamda.

Bir gün yazar mıyım?

En son zamanında genç ve geleceği parlak bir siyasetçi ile bir ziyarete giderken karşılaşmıştım.

“Bütün CHP’liler bugün burada mı” diye sorduğumda

“Sen de gel” şeklindeki sözleriyle gençlik günlerime gönderme yapmıştı.

Işıklar içinde kalın batmayan Güneş’lerimiz!

HAMDİ YAVER AKTAN

YARGITAY ONURSAL DAİRE BAŞKANI