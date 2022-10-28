Etik değerlerden yoksun yasa - Av. Erol TÜRK

28 Ekim 2022 Cuma

Sansür yasası olarak adlandırılan yasa, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Bu yasa hukuk ahlakından yoksun ruhsuz bir yasadır. Evrensel hukuk normlarından, doğal insan haklarından, özgürlüklerden yoksundur. Çünkü insanların doğuştan sahip olduğu özgürlüklerini sınırlayan, yazanın, çizenin, düşünenin, düşüncesini paylaşan herkesin haklarını, anayasa ile güvence altına alınmış olan temel insan haklarını yok etmektedir. Kısaca bu yasa geçen yüzyılda faşist diktatörlüklerin uyguladıkları, insanlık onurunu yok eden baskı ve zulüm yasasıdır. Yasa ile sadece yazılı ve görsel medya çalışanları cezalandırılmamakta, halkın haber alma hakkı engellenmekte sosyal medya kullanıcıları ve sosyal medya sağlayıcıları da cezalandırılmaktadır. Bu yasa ile kısaca toplum susturulmak istenmektedir.

HUKUKUN AHLAKI

Türk Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikle bu yasa ile getirilen suçlar katalog suçlar kapsamına alınmaktadır. Katalog suç, birçok farklı suçun bir arada aynı hukuki yaptırıma bağlandığı suçlardır. Katalog suçlar CMK m.100’de düzenlenmiş olan tutuklanma nedenlerindendir. TCK m.135’te telekomünikasyon ve iletişim suçları ile ilgili düzenleme olduğu halde seçimlere gidilirken AKP rüşvet ve yolsuzlukların, yoksullukların, hırsızlıkların, yozlaşmanın, partililerce söylenen yalanların konuşulmasını, yazılmasını, yazılanların sosyal medyada paylaşılmasını önlemek için önceden hazırlanan bu özel yasayı Meclis’ten geçirmiştir. Nedeni şudur: Suçla ilgili özel yasa varsa şüphelinin yargılanması genel yasaya göre değil (yani TCK değil) özel yasaya göre yapılır.

Yasa, bir ile üç yıl arasında ceza öngörmektedir. Suç katalog suçlar kapsamına alındığı için şüpheli derhal tutuklanacak ve kendisinden suçsuzluğunu kanıtlaması istenecektir. AKP yargı kurumunu baştan aşağı bozmuştur. İlk derece mahkemesi olan ve kabahat türünden suçlara bakan sulh ceza mahkemesini ceza yargılamasının tepesine getirmiş ve bu mahkemelere adalet bakanının başkanı olduğu HSK tarafından AKP’ye yakın yargıçlar atanmıştır. Aynı şekilde 81 ilin başsavcıları da AKP’ye yakın olanlardan seçilmiştir. İllerdeki hukuki ahlaka sahip vicdanlı ve dürüst savcılar, başsavcının izni olmadan yolsuzluklarla ilgili soruşturma başlatamamaktadır. AKP hukukun ahlakını da yok etmiştir.

İKTİDARIN TELAŞI

Sansür yasasına dönersek yalan haber yayan, halkı galeyana getiren haberler yapan gazetecileri, televizyonları bu haberleri paylaşan sosyal medya kullanıcılarını denetleme görevi Saray’ın iletişim dairesince yapılacaktır. Haber gerçek dahi olsa bu haberi yapan gazeteci, haberi paylaşan sosyal medya kullanıcıları iletişim dairesi başkanının bir işaretiyle derhal gözaltına alınacak ve sulh ceza yargıcınca tutuklanıp cezaevine atılacaktır.

Bir siyasi iktidar baskı ve zulümle iktidarını sonsuza kadar devam ettiremez. AKP iktidarı yolun sonuna gelmiştir. İlk seçimde halkın meşru oylarıyla iktidardan uzaklaştırılacak ve kendilerine 20 yılda yaptıklarının hesabı sorulacaktır. AKP ve MHP ile yandaşlarının, adrese teslim ihalelerle halkı soyanların, havuz medyasının telaşı bundandır. Ama ne yaparsanız yapın demokratik ve adil bir seçimle bu halk sizi cezalandıracaktır.

AV. EROL TÜRK

