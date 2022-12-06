‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ heyecan ve inançtır - Dilek KARAFAZLI

06 Aralık 2022 Salı

Cumhuriyet Halk Partisi “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlığındaki vizyon belgesini 3 Aralık’ta kamuoyu ile paylaştı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantıda ekonomi yönetiminden çevre bilincine, sosyal politikalardan gelirin eşit ve adil paylaşımına kadar pek çok alanda Türkiye’nin nasıl bir yönetim anlayışı ile yeniden inşa edileceğine dair önemli bir veri sunuldu.

Yıllardır “tek adam” yönetiminin hüküm sürdüğü Türkiye’de, bunu en çok dile getiren CHP liyakat sahibi insanlarla kurumları kurallar bütününde, bilimsel yöntemlerle nasıl yöneteceğine dair bir rol model sundu. ABD ya da Türkiye içinde farklı kurumlardaki uzmanlıklarına başvurulan kişilerin yanında, partinin kendi kurmaylarının bu toplantıda aktör olarak yerlerini almaları muazzam derecede önemlidir.

GENÇLERE UMUT

Kendi ülkesinden umudu kalmayıp çareyi yurtdışına yerleşmekte görmeye başlayan gençlere bu toplantı büyük bir umut oldu. Kitaplarını okudukları, projelerini inceledikleri, dünyanın her yerinde bilimsel saygınlık kazanmış bilim insanları ile ülkesini yönetmek isteyenlerin işbirliğine tanık olunuyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına gireceğimiz dönemde bu elbette çok heyecan vericidir ki salondaki insanların coşkusu da bunun bir göstergesi kabul edilebilir. CHP, gençler üzerindeki ölü toprağını kaldırmaya dönük çok önemli bir adım atmıştır.

AÇIK VE DAYANIŞMACI

Son yaşanılan ekonomik buhran, toplumdaki kutuplaşma, köklü kurumların her yıl içinin boşaltılarak işlevsiz hale getirilmesi, çevrenin başta plansız yapılaşma olmak üzere durmaksızın tahrip edilmesi, gelirin adil olmayan paylaşımı, yoksulluğun derinleşmesi, hayvanların katledilmesi vs. hepsinin kaynağında aynı problem var: İnsanlara ve yeryüzünü paylaştığımız doğadaki canlılara saygı duymamak! CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı” toplantısı yeryüzündeki insanların ve tüm canlıların yaşam hakkına saygı ile sorunların çözülebileceğini göstermiştir.

STK’LERİN ÖNEMİNE VURGU

CHP’nin Hacer Foggo gibi bir isimle işbirliği yapmasının yanında STK’leri de nasıl sahiplendiğini, izlediğini ve başarılı örnekleri ülkeyi yönetmeye hazırlanırken dayanışmaya dahil edebildiğini görüyoruz.

CHP, dünyanın enlerine ulaşabildiğini gösterdiği gibi, onların da CHP ile çalışmaya evet diyebilecekleri bir vizyon ortaya koyabilmiştir. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken benzer vizyon toplantılarının başta yargı sistemi olmak üzere eğitim alanında da yapılması beklenmektedir.

DİLEK KARAFAZLI

CHP PARTİ OKULU EĞİTMENİ