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Kamuoyu ve kamusallık - Av. Ali Yılmaz GÜRKAN

24 Nisan 2023 Pazartesi

Yakın dönemdeki gelişmelere baktığımızda aklın araçsal kullanımının her sahada arttığını, zaman zaman da insanlık ve ülke çıkarlarına aykırı kullanıldığını görür, düşünür ve söyleniriz. Kamunun sesinin yokluğunu hisseder, kendi kendimize bir birey olarak ne kadar yalnız olduğumuzu fark eder, yakınır dururuz. Oysa ülke çıkarları açısından bizim gibi düşünen, hisseden binlerce insanın olduğunu gizliden biliriz. Temelde toplum yapısında neyin noksan olduğunu bir türlü bulamayız. 

Oysa kamusal alanda şeffaf, açık, çağdaş ve akılcı tartışmalarla oluşturulan düşünce ve eylemlerin devlet kuruluşlarına yansıyıp etkili olamamasının başlıca nedeni demokrasimizin çağdaş demokrasilerden geri bir anlayışta olması ve böyle bir yapılanmayı sürdürmesindendir.      

Demokrasilerin varlığı ve gelişimi bakımından son derece önemli olan kamusallık yeni yapılanmaların düşünüldüğü günümüzde gelecek iktidarların da gündeminde olmalıdır.

Kamusal alanı genişletmek amacıyla rasyonel eleştiri ortamları siyasi uygulamalar sırasında dikkate alınmalı gerekirse yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Şimdiden seçim öncesi dogmalardan uzak tarafsız bir yaklaşım seçmene vaat edilmelidir.

OLGULARDAN UZAKLAŞMAK

Kamuoyu anlamına gelen kamusallık iktidarların sapmalarının önünde gelişmiş demokrasilerde görüldüğü gibi mahkemeler kadar etkili ve tarafsız bir güce sahiptir. Toplumla devlet arasında sağlıklı bir ilişki bakımından varlığı önemli olan kamusal alanın bugün demokrasinin gelişimi bakımından da vazgeçilmez olduğu bilinmekle birlikte, ülkemizde bağımsız, özerk ve eşitler arasında bir ortak kanaat ve irade oluşumu çeşitli nedenlerle engellere uğramaktadır. 18. yüzyılda toplumun burjuva kesimi ile devlet arasında ortaya çıktığı öngörülen, resmi olmayan bir alan olarak düşünülen kamusallık günümüzde de demokratik ülkelerde işlevini ve değerini korumaktadır. 

Ne yazık ki ülkemizde kamusal topluluğun tutarlılığını sağlayan kurumlar başta basın ve TV olmak üzere, ticaretin işe karışması ve devlet müdahalesinin iktidar partisinin görüşü ve eğilimleri doğrultusunda yönlendirilmesi sonucu kamusallık işlevini büyük ölçüde kaybetmiş durumdadır. Kamuoyunu yönlendiren bir kısım kuruluşlar maalesef ülkemizde rağbet gören yayınlarla insanımızı olgulardan uzaklaştırarak ortaçağ zihniyetini hâkim kılmaya çalışmaktadır. Üzücü olan kamusal alanın düşünce üretme, eleştirme ve yönetime bu şekilde iştirakinin sınırlandırılmış ve yönlendirilmiş olmasıdır. Bu hususa dikkat edilmeksizin yapılacak genel seçimlerin eşit siyasi partiler arasında var olan bir yarış gibi gösterilmesi yanıltıcı sonuçlar yaratabilir. Yoksa bu şekilde gerçeklerden uzaklaştırılarak manipüle edilen kamuoyu gerçek aydınları dahi şaşırtıcı sonuçlar yaratır.

AV. ALİ YILMAZ GÜRKAN

İSTANBUL BAROSU  

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