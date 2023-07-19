Siyaset sonuç alma sanatıdır

19 Temmuz 2023 Çarşamba

Siyaset briç oyununa benzer. Ancak briçte kazanan da kaybeden de sadece oyuncularken siyaset oyununun sonuçları milyonları etkiler. “Hadi hemen bir oyun daha çevirelim” diyemezsiniz. Yenisi için yıllar geçer.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet ve demokrasi için yaptığı yürüyüşle, verdiği mücadeleyle şimdiden tarihe geçmiştir. Ne var ki bu yürüyüş Mayıs 2023 seçimleri sonrasında yara almıştır. Seçimlerin kaybedilmesi yanlış siyasi kararların sonucudur ve bu kararlarda danışmanların ve bürokrasiden gelip hiç gitmeyen genel başkan yardımcılarının sorumluluğu büyüktür.

2019 Yerel Seçimleri Kılıçdaroğlu’nun en büyük başarısıdır. Özgürlük, adalet ve demokrasi isteyen büyük kitlenin “orkestra şefi” idi Kılıçdaroğlu ve seçimin sonuçlarıyla umudun ışığı oldu. Sonrasında orkestra uyum içinde icrasına devam ederken başarısı tartışmasız olan orkestra şefini solistliğe ikna ettiler. Hem Kılıçdaroğlu’nu yaktılar hem de milyonların umudunu.

Tarih önünde

“Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın” derken altılı masadaki diğer partilerin tabanlarının bu adaylığa karşı çıktıkları açık seçik görülebiliyordu. Günah sadece danışmanlar ve genel başkan yardımcılarının değil. Bu durumu görüp adaylık ve ikbal peşinde ses çıkartmayan herkes tarih önünde sorumludur.

Genel başkan yardımcıları, yapılacak kurultayda “Kılıçdaroğlu’nu tekrar aday gösteririz” diyorlar bugün. Yapmayın hanımlar, beyler!

Hamallar sınıfı

Siyasi hayatta bir kısmetliler ve bir de hamallar vardır. Hamallar sınıfı parti emekçileridir. Onlar davaları için ceplerinden harcayan, ailelerini kendilerine hasret bırakan ve hatta canlarını ortaya koyanlardır. Onlar bugün “gönüllüler” kadar dahi kıymet görmemektedir. İncinmişlerdir.

Kanımca şöyle bir eylem planı herkese, özellikle “incinmişlere” iyi gelir; toplumda güven ve umut tazelenir: Kılıçdaroğlu “onursal genel başkan” olarak yapılacak ilk seçimlerde parlamentoda yerini almalıdır. Yerel seçimler öncesinde yapılacak bir kurultayda yeni bir genel başkan seçilmelidir. Ayrıca genel başkanlık yarışına girecek CHP’nin genç siyasetçilerinin hepsi yerel seçim sürecinde görev almalı ve başarılı olmalıdır.

“Siyaset netice alma sanatıdır” der eskiler. İlle de “ben”imle değil; kiminle netice alınacaksa onunla...



Erhan Sevimli - Eski CHP Bursa İl Başkanı

