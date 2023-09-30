Sorunlarla başlayan yeni öğretim yılı... - Mustafa GAZALCI

30 Eylül 2023 Cumartesi

Yeni öğretim yılı, dünya üzerinde birçok ülke nüfusunu aşan, ilk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 20 milyon öğrenciyle başladı. Yakında 200 aşan üniversitelerde yaklaşık 7 milyon öğrenci öğretime başlayacak.

Nitelikli bir eğitimden geçirilse zenginliğimiz, aydınlık geleceğimizin güvencesi olan bu çocukların büyük çoğunluğu, yeterince beslenemediği, gereksinimleri karşılanamadığı için mutsuz.

Onları eğiten, yaklaşık 1 milyon 300 bin öğretmen de sorunlarla boğuştuğu için mutsuz. Özerklikten uzak çoğu iktidar yanlısı rektörlerin tutumu yüzünden üniversite gençliği karamsar. Olanak bulsa ilk fırsatta yurtdışına gitmeyi düşünüyor.

Anayasaya, yasalarımıza göre devletçe karşılanması gereken eğitim harcamalarının ağır yükü velinin sırtında.

Veliler sorunlarla boğuşurken öğrenciler, öğretmenler mutsuzken eğitimde nasıl başarı beklernir? Çocuklarımız ileri, çağdaş ülkelerdeki öğrencilerle nasıl yarışabilir?

Ailesinden ayrı yerlerde okuyan özellikle üniversite öğrencilerin barınma ve beslenme sorunu bütün yakıcılığıyla sürüyor.

Kalabalık sınıflar, ikili öğretim, öğretmen, hizmetli eksikliği, yıllardır süren, bir türlü giderilemeyen sorunlar. Ödenekler yetersiz. Birçok okulda hizmetliş içecek su yok. Genel seçim öncesi okulöncesinde başlatılan beslenme bu öğretim yılında kesildi.

Bir başka sorun bahçesiz, uygulama, oyun alanı olmayan apartman okullar. Özellikle kentlerde bahçesiz, salonsuz özel apartman okullar varken son yıllarda devlet okulları da bahçesiz yapılmaya başlandı.

NİTELİK SORUNU

Eğitimin en büyük sorunu nitelik, içerik sorunudur. AKP iktidarı giderek laik, bilimsel eğitimden uzaklaştı. Eğitimi daha çok dinselleştiren, özelleştiren 4+4+4 sistemiyle bilerek okulöncesini zorunlu eğitimin dışında tuttu. Özellikle 4-6 yaşındaki milyonlarca çocuğumuzu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB), tarikatların kurslarına bıraktı.

AKP sık sık milli eğitim bakanı değiştirmesine karşın sorunlar büyüyerek sürüyor. Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, karma eğitimi tartışmaya açıyor, yarım ağızla ÇEDES’i savunuyor, örnek okullar olarak imam hatipleri gösteriyor.

SINIF TEKRARI

Eğitimdeki korkunç çöküntüyü, başarısızlığı önlemek için yeni öğretim yılında “Ortaöğretim Yönetmeliği” değiştirilerek sınıf tekrarı yeniden getirildi. Altı dersten başarısız olan öğrencinin sınıfta kalması kararlaştırıldı. Özürsüz 10 gün, toplamda 30 günden fazla devamsız olanların ortalamasına bakılmadan başarısız sayılması getirildi. Sayıları her yıl artarak 1 milyon 750 bine ulaşan açık liseye geçiş zorlaştırıldı. Sınav zamanları değiştirildi.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN

Bu yüzeysel önlemler eğitim sorunlarının köklü çözümü için yeterli değildir. Sorunların nedenleri uzmanlarla, eğitim sendikalarıyla saptanıp köklü adımlar atılmalıdır. AKP’nin eğitimdeki yanlış politikalarını iş işten geçtikten sonra yarım yamalak düzeltmesi ne yazık ki çözüm getirmiyor.

Öğrencilerin hiç olmazsa okulda bir öğün beslenmesi, eğitim harcamalarının veliden alınarak devletçe karşılanması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), tarikatlar eğitimden uzaklaştırılmalı, yapılan protokoller geçersiz sayılmalıdır. Öğretmen eksikliği, sorunları ivedilikle giderilmeli, anayasaya, yasalara aykırı ÇEDES iptal edilmelidir.

MUSTAFA GAZALCI

16, 22. DÖNEM DENİZLİ MV., ÖĞRETMEN